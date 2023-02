En junio de 2022 se empezó a hablar de la inminente separación de Shakira y Gerard Piqué, luego de más de 10 años de relación y dos hijos.

De hecho, en su momento se dijo que fue el 4 de junio del año pasado que la pareja decidió romper, al parecer, por una presunta infidelidad del exfutbolista con la joven modelo Clara Chía, con quien hoy en día sostiene un vínculo amoroso.

Fecha exacta de la separación de Shakira y Piqué

Sin embargo, con el pasar de los días han salido a la luz nuevos detalles del divorcio de la colombiana y el español, como lo es la fecha exacta en la que decidieron frenar su amorío.

El encargado de filtrar la fecha real de la separación fue el paparazzi Jordi Martín, quien señaló que la ruptura se dio en abril de 2022, tal y como se confirmó una persona del “entorno directo de Shakira”.

Incluso, el periodista explicó que un mes después, es decir, en mayo de 2022, Piqué se arrepintió y regresó a la casa que tienen en Barcelona, pero en esta oportunidad la barranquillera no aceptó “intentar de nuevo la relación”.

Finlamente, el paparazzi reforzó su argumento al indicar que en la canción de Shakira y Bizarrap, la colombiana menciona el episodio en el que Piqué le pidió cacao: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques“.

