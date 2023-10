Clara Chía y Gerard Piqué son noticia a donde van, luego de que oficializaran su relación y avivaran los rumores de que el exfutbolista abandonó a Shakira por la catalana. Esta vez, la pareja tomó un vuelo desde Barcelona, donde ambos viven, hacia Málaga el viernes. Allí se llevaron a cabo las finales de la ‘Queens’ y ‘Kings League’.

Una colombiana en X (antes Twitter) relató que abordó el mismo avión de la pareja, a la que Shakira le ha dedicado varias canciones, y de manera jocosa relató: “Esto es personal contra mi Colombia querida el Día de la Hispanidad”. Agregó que iba en compañía de su madre, quien “como buena colombiana paisa sapa chismosa que es, grabó a Piqué por todos los ángulos”, dijo en otro tuit.

cosas q ni yo me creería q me pasan: EN MI VUELO BCN – MÁLAGA VENÍAN CLARA CHÍA Y PIQUÉ AJAJAJAJAJAJA ES Q NO PUEDO ESTO ES PERSONAL CONTRA MI COLOMBIA QUERIDA EL DÍA DE LA HISPANIDAD!!!!! — miau (@catcatssscat) October 12, 2023

No obstante, la tuitera dijo que su tía le había pedido una firma del exfutbolista para su primo. Ella fue hasta la silla y le pidió un autógrafo al exjugador del Barcelona, equipo que tiene al goleador más joven de la liga, pero no recibió la respuesta que quería: “El man me dijo: no, ahorita no”, relató.

Sorpresivamente para ella, Clara Chía le ayudó para conseguir la firma: “Me sonrió, asintió y le pasó el papel. Por ella es que le tengo autógrafo a mi primo”. Algunos tuiteros se rieron de la situación y otros criticaron a la mujer “Uy si la perdiste y por alguien que no vale la pena ya que ese hombre es mal ejemplo para un niño”, fue uno de los comentarios.

muy xd ajajajajajajaja PERDÍ MI DIGNIDAD COLOMBIANA PIDIENDOLE UN AUTOGRAFOXQ MI TIA ME PIDIO UNO PARA MI PRIMITO Y EL MAN ME DIJO "NO AHORITA NO" pero la clara fue linda pa qué, me sonrió, asintió y le pasó el papel jajajaja. X ELLA ES Q LE TENGO AUTOGRAFO A MI PRIMO JAJAAJAJAJ — miau (@catcatssscat) October 13, 2023

