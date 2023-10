Gerard Piqué sigue siendo uno de los personajes más controversiales de la farándula internacional, pues parece estar disfrutando de la publicidad que se crea a su alrededor y que le podría estar dando muy buen billete.

El excapitán del Barcelona llegó a suelo azteca para participar de un programa de televisión y promover su liga de fútbol, pero todo el tiempo ha sido hostigado por la prensa y los seguidores, en cada uno de los eventos a los que asistido.

De hecho, en el programa de farándula ‘Chismes no ‘like’ comentaron que el empresario estaría pasado de peso justo ahora que es novio de Clara Chía, hecho que no ocurría cuando era pareja de la colombiana Shakira.

Qué le dijo periodista mexicana a Piqué y que le recordó a Shakira

Lo que más molestó a la prensa mexicana es que el exfutbolista no los determinara y despreciara sus preguntas. Piqué, quien está en ese país con Clara Chía, no respondió a los micrófonos cuando le dijeron cómo estaba pasando en México y esa actitud sobradora no le gustó a una reportera.

La periodista lanzó una frase bastante dura y que les dejó saber a ambos que en México no lo quieren por su infidelidad a Shakira:

“Oye de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y ¿Ahora te comportas así con la prensa?” afirmó la comunicadora.

La pareja, visiblemente molesta, eludió a los periodistas, pero al subirse al auto que los movilizaba no pudieron evitar escuchar el reclamo de la comunicadora, pues los guardaespaldas no habían cerrado las puertas del vehículo en el momento en que les soltó el comentario ácido.

