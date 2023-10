Luego de la jornada de eliminación de ‘Yo me llamo’, los concursantes que quedaron fuera de la competencia aprovecharon para hablar sobre sus vidas personales y salió a relucir que uno es familiar del padre ‘Chucho’.

El doble de Raphael, cuyo nombre real es Alejandro López, contó en entrevista en ‘Día a día’ el martes 17 de octubre que el religioso es primo de su papá, por lo que es un primo de segundo grado.

El reciente eliminado de ‘Yo me llamo’ explicó que Jesús Hernán Orjuela, más conocido como padre ‘Chucho’, lo contactó apenas supo que estaba dentro de la competencia de Caracol Televisión.

“Cuando se enteró del programa, de una me contactó y me dijo: ‘Quiero verlo después de la misa porque le voy a dar unos tips’. Me contaba que estuvo en ‘A otro nivel’ y en otros programas”, indicó el imitador.