En una entrevista que concedió Pau Molins, abogado de Shakira, al programa El món de RAC1 con Jordi Basté, se refirió al acuerdo que llegaron junto a la cantante colombiana, para poner fin a su proceso por fraude fiscal a cambio de reconocer su culpabilidad y pagar una multa de $7,3 millones de euros (unos 8 millones de dólares), según anunció el presidente del tribunal.

Así las cosas, Molins aseguró que entre impuestos y multas, la vida de Shakira en Barcelona le salieron muy caros:

Por otra parte, Molins defendió a la colombiana y reiteró que si ella no hubiera sido residente en Cataluña, se habría ahorrado “tres de los seis delitos de los que se le acusa”

“Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles… Si eres residente en Cataluña, puedes ir a prisión por un delito que es imposible que te lleve a Madrid con la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio “, reiteró.

Como se mencionaba anteriormente, a Shakira se le acusaba de no haber pagado sus impuestos en España entre 2011 y el 2015, cuando ya residía en ese país. De acuerdo con las acusaciones, ella debió pagar sus impuestos como residente en España desde 2011, poco después de iniciar su relación con Gerard Piqué.

Así las cosas, se dio de alta como residente fiscal en España para 2015, por lo que los impuestos de los cuatro años anteriores son los que han estado a punto de llevarla a juicio:

Ahora bien, según el apoderado, ella no tenía la intención de defraudar a Hacienda y explicó las razones:

Así las cosas, el motivo que llevó a la cantante a pedirle a su defensa que se evitara el juicio, de acuerdo con Molins, es el mismo que hizo público a través de un comunicado: “Nos dijo que priorizaba el bienestar de sus hijos y que quería pasar página de España”.

Finalmente, aseguró que la artista lo que tenía era “una estructura empresarial internacional”, pero que por motivos de eficiencia empresarial, no para esconder nada a nadie.

“Si la motivación fuera no pagar impuestos y ocultar ingresos, Hacienda no pudo pedirle el dinero que le ha pedido, porque no habría tenido acceso”, sentenció.