Este viernes 24 de julio, el ciclista colombiano Einer Rubio, del equipo Movistar Team, se vio obligado a abandonar el Tour de Francia luego de sufrir un aparatoso accidente durante la etapa que incluyó el emblemático ascenso al Alpe d’Huez. El incidente ocurrió cuando el corredor iba en la subida, justo detrás de un vehículo del UAE Team Emirates.

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Videos que circularon en redes mostraron que el carro del equipo UAE frenó en seco. Rubio, quien en ese momento miraba su ciclocomputador, no alcanzó a reaccionar a tiempo y se estrelló de frente contra la parte trasera del vehículo, impactando fuertemente su rostro contra el vidrio. El golpe le provocó heridas visibles en la cara.

Una ambulancia trasladó inmediatamente a Rubio hasta el camión de ecografías de la organización para una primera atención médica. Posteriormente, el corredor fue visto saliendo del vehículo médico con vendas en el rostro.

Cómo quedó Einer Rubio tras el accidente?

Un video compartido por ESPN muestra el momento en que Rubio, con evidentes raspones en la nariz y los pómulos, salió del vehículo donde lo atendieron tras el incidente.

Acá, el video en el que se ve a Einer con las curaciones:

Einer Rubio sufrió una dura caída, recibió la atención médica y se retiro de la etapa tras abandonar el Tour de France. ¡Pronta recuperación, Einer! 🙏 📺 Más Ciclismo en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/RoGRgWYwJU — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 24, 2026

“Los doctores están curando las heridas y lo llevarán a un hospital para hacerle más pruebas”, declaró Pablo Ordorica, jefe de prensa del Movistar Team, a Noticias Caracol. Según información posterior, Rubio será trasladado al hospital de Grenoble para hacerle chequeos más exhaustivos.

Acá, más imágenes que muestran las secuelas del incidente:

🚨 Einer Rubio (28 años), del Movistar, abandona el centro médico más de una hora después tras su fuerte accidente contra un coche del UAE #TDF2026

🚲 Será trasladado al hospital de Grenoble para más pruebas

📸 Dani Sánchez

📝 @danimiranda9 (Alpe d'Huez) https://t.co/gZot82SlJJ pic.twitter.com/1Kkx3C3Our — AS Ciclismo (@As_Ciclismo) July 24, 2026

El accidente se produjo en una jornada montañosa clave del Tour de Francia 2026. Rubio, quien había sido uno de los corredores más destacados del Movistar en las etapas de montaña, representaba la principal carta del equipo tras la retirada de Enric Mas por problemas en la rodilla en una etapa anterior.

El colombiano había mostrado solidez en las montañas, llegando a terminar en posiciones destacadas en varias jornadas de alta dificultad y manteniendo una actitud combativa en busca de victorias de etapa o un buen lugar en la clasificación general.

Con este abandono, Movistar pierde a su principal referente en la clasificación general a solo dos etapas del final de la competencia. Rubio había completado hasta el momento las etapas previas con buenos rendimientos, ubicándose en posiciones intermedias que reflejaban su rol de escalador en un equipo que ha enfrentado múltiples dificultades en esta edición del Tour.

Acá, el video del accidente que sufrió el colombiano:

Unavoidable with the behavior of some “fans” today… 🤬 📹ondrej_bursa pic.twitter.com/O6kfNS743k — Domestique (@Domestique___) July 24, 2026

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