El ciclismo colombiano recibió un duro golpe este jueves 16 de julio luego de confirmarse que Fernando Gaviria abandonó el Tour de Francia 2026, tras sufrir una fuerte caída en la etapa 12 de la competencia, una jornada diseñada especialmente para velocistas.

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El corredor antioqueño, que milita en el equipo Caja Rural – Seguros RGA, se encontraba bien posicionado en el grupo principal y era uno de los nombres llamados a pelear por la victoria del día. La etapa, que terminó en un embalaje masivo, representaba una de sus mejores oportunidades para destacar en esta edición de la ronda gala.

Sin embargo, todo cambió en los últimos metros. A aproximadamente 300 metros de la línea de meta, Gaviria se vio involucrado en un accidente luego de que otro corredor tocara su rueda delantera en medio de la alta velocidad del ‘sprint’. El contacto lo desestabilizó y terminó enviándolo al suelo en una caída aparatosa, en la que también estuvieron implicados otros ciclistas.

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Acá, el momento de la caída:

¡MULTIPLE CAÍDA Y FINAL DE ETAPA! 👀❌ Tim Merlier volvió al triunfo en la jornada 12 del Tour de France. Mientras que Fernando Gaviria sufrió una dura caída. 📺 Vive más Cicismo en el Plan Premiun de Disney+. pic.twitter.com/WpTEZsU5kn — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 16, 2026

Pese al fuerte impacto, el colombiano mostró signos de resiliencia al levantarse y cruzar la meta con ayuda de uno de sus compañeros, aunque con evidentes muestras de dolor en su cuerpo, especialmente en la zona del hombro.

Minutos después de finalizada la etapa, se confirmó la gravedad de la situación. El equipo emitió un parte médico oficial en el que informó que Gaviria sufrió una fractura de clavícula izquierda, lesión que lo obliga a abandonar inmediatamente la competencia.

❌ Una caída en el sprint ha dado al traste con el #TDF2026 de Fernando Gaviria. El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda 🤕 Mucho ánimo al bravo velocista colombiano. 📝 https://t.co/nRb2aCJQ5Y 📸 Sprint Cycling pic.twitter.com/cmzbBdD501 — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) July 16, 2026

El accidente se produjo en un final caótico, típico de las etapas llanas en el Tour, donde los equipos de velocistas luchan por posicionarse en los últimos kilómetros. De hecho, el propio Gaviria había estado activo durante la jornada, intentando meterse en movimientos ofensivos antes de que el pelotón controlara la carrera y todo se definiera en el sprint final.

La caída no solo representa el final del Tour para el colombiano, sino también un duro revés en su temporada. Gaviria había puesto grandes expectativas en esta carrera, en la que buscaba volver a ser protagonista y romper una larga sequía de triunfos en la competencia, donde no gana una etapa desde 2018.

Además, su retiro supone una baja sensible para su equipo, que pierde a uno de sus principales referentes en las etapas planas. Incluso, reportes indican que el ciclista deberá someterse a intervención médica para tratar la lesión sufrida.

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