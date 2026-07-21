El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, ha despertado gran expectativa en el mundo del fútbol al afirmar que el Mundial de 2030 se disputaría con 64 selecciones, en lugar de las 48 inicialmente previstas.

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El anuncio, hecho a través de sus redes sociales, busca celebrar el centenario de la Copa del Mundo, cuyo primer edición se hizo precisamente en Uruguay en 1930.

En un mensaje publicado el lunes 20 de julio, Domínguez escribió: “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”.

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El dirigente acompañó el texto con un video y lo replicó en otros idiomas, incluyendo portugués e inglés, para ampliar su alcance. Horas después, ante las consultas generadas, Domínguez matizó su declaración en otra publicación.

“Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo. El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global”.

Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo. El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el… — Alejandro Domínguez (@agdws) July 21, 2026

Detalles de la organización del Mundial 2030

El Mundial 2030 será un torneo intercontinental sin precedentes. Según lo acordado, los partidos inaugurales se disputarán en Sudamérica: Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros iniciales en homenaje al centenario. El grueso de la competencia, incluyendo la fase de grupos avanzada y las eliminatorias hasta la final, se llevará a cabo en España, Portugal y Marruecos.

De aprobarse la expansión a 64 selecciones, el formato podría contemplar 16 grupos de cuatro equipos, con los dos primeros de cada grupo avanzando a una ronda de 32 (dieciochoavos de final), lo que resultaría en un total de 128 partidos. Esto representaría el torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo.

Para Conmebol, esta ampliación tendría un impacto directo. Domínguez ha mencionado la posibilidad de que Sudamérica albergue grupos completos en territorio local, lo que no solo aumentaría la participación sudamericana (actualmente con seis cupos directos más uno de repechaje en formatos recientes), sino que también potenciaría el interés económico, turístico y deportivo en la región.

El anuncio de Domínguez ha sido recibido con entusiasmo por parte de aficionados y dirigentes sudamericanos, quienes ven en él una oportunidad para democratizar aún más el fútbol. Sin embargo, también genera interrogantes logísticos en cuanto a sedes, bases de entrenamiento, desplazamientos de jugadores y aficionados, entre otros.

Hasta el momento, la Fifa no ha emitido una confirmación oficial sobre el cambio de formato. La propuesta de Domínguez, aunque cuenta con su peso como vicepresidente de la Fifa y líder de Conmebol, aún debe ser discutida y aprobada por los órganos rectores del fútbol mundial.

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