Colombia ya tiene nueva cita mundialista y las protagonistas serán ellas. La Selección femenina se prepara para representar al país en la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027, un torneo que marcará un momento histórico al disputarse por primera vez en Sudamérica.

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El equipo dirigido por Angelo Marsiglia aseguró su clasificación en junio luego de vencer 1-0 a Uruguay, resultado que además le permitió cerrar con título la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

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La Tricolor llegará a la competencia con un antecedente que ilusiona a sus seguidores: en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 alcanzó los cuartos de final, la mejor presentación de Colombia en una Copa del Mundo femenina.

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La próxima aventura mundialista tendrá lugar entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, con Brasil como sede principal y ocho ciudades preparadas para recibir la fiesta del fútbol: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Salvador, Porto Alegre, Río de Janeiro y São Paulo.

Además del espectáculo deportivo, el torneo será una oportunidad para que los visitantes conozcan la cultura brasileña, su gastronomía, sus paisajes y la pasión que rodea al fútbol en ese país.

Desde Embratur, la agencia brasileña de promoción turística, destacaron que la experiencia irá más allá de los estadios, pues la intención es que los aficionados vivan también la música, las tradiciones y el ambiente de las ciudades anfitrionas.

“Hoy, los viajeros quieren conocer el alma de los lugares, entender el ritmo de las ciudades y sentir cómo las personas celebran, conviven y ocupan los espacios”, aseguró Bruno Reis, presidente de Visit Brasil.

Mientras el mundo concentra su atención en el Mundial masculino de 2026, Colombia ya tiene puesta la mirada en la siguiente gran cita. Esta vez serán las futbolistas de la Tricolor las encargadas de llevar la bandera del país a una nueva Copa del Mundo.

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