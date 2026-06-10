Este miércoles, 9 de junio, la Selección Colombia Femenina remontó un partidazo vs. Paraguay para quedarse con la victoria por 3-4 y quedarse con el título de la primera Liga de las Naciones de la Conmebol.

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Los goles del combinado nacional fueron anotados por Ana María Guzmán, Linda Caicedo y Marcela Restrepo, que le permitieron al equipo de Ángelo Marsiglia quedarse con este importante trofeo.

Este es el resumen del compromiso:

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Ahora, más allá del trofeo y las medallas, la mala noticia es que por este título la Selección Colombia y la Federación Colombiana de Fútbol no recibirán ningún incentivo económico por parte de la Conmebol.

Premio para la Selección Colombia Femenina

Y es que Conmebol calificó este campeonato como un clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027, por lo que, tal como ocurre con las Eliminatorias masculinas, no tienen ningún premio económico.

Sin embargo, lo que sí reciben es premio por clasificar a la próxima Copa del Mundo, pero ese lo entrega la máxima entidad de fútbol en el mundo, es decir, la Fifa.

Por clasificar al Mundial pasado, las selecciones recibieron 1.5 millones de dólares, pero Fifa aseguró que para la próxima edición será mucho mayor el presupuesto, aunque no ha dado las cifras con claridad.

Más allá de eso, este es un resultado muy importante para el proceso de la Selección Colombia Femenina, que ha venido haciendo bien las cosas en los distintos torneos, pero desafortunadamente el título no se conseguía.

(Ver también: Qué hay detrás de Liga de Naciones que jugara Colombia: Selección arranca con preocupación gigante)

Actualmente, el palmarés marcha así: Liga de las Naciones Femenina (2026), Juegos Bolivarianos (2009) y Juegos Panamericanos (2019). Por su parte, suma siete subcampeonatos, un tercer lugar y dos cuartos lugares en los distintos torneos que ha disputado.

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