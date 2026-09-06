Por: EL PILON SA

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El equipo Alianza Valledupar presentó oficialmente este viernes 4 de septiembre al ibaguereño Flabio Torres como su nuevo director técnico. En el acto de bienvenida, que tuvo lugar ante los medios, estuvieron presentes tanto el presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, como el resto del cuerpo técnico, integrado por el asistente Pedro Alzate y el preparador físico Jhonny Castañeda. Este anuncio llega luego de una dura derrota 3-0 ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, partido que Torres observó desde la tribuna, apenas unos días antes de asumir la conducción del plantel.

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Con 55 años, Flabio Torres aporta una experiencia cercana a las dos décadas dirigiendo en el Fútbol Profesional Colombiano y fuera del país. Como exjugador, Torres pasó por equipos representativos del país, como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Su recorrido como entrenador lo destaca por haber dirigido a conjuntos históricos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó, entre otros. De acuerdo con la información oficial suministrada en la rueda de prensa, ha sido reconocido como un ‘salvavidas’ para equipos en crisis, especialmente por su recordada labor con Deportivo Pasto: lo ascendió de la segunda división y lo llevó a disputar las finales de la Liga y la Copa Colombia en 2012.

Según expresó el presidente Carlos Orlando Ferreira, se espera que la experiencia y el talante del estratega permitan al club superar el momento actual y reorientar el proyecto deportivo. Ferreira subrayó el gesto de Torres al dejar su puesto en el fútbol boliviano para sumarse al reto vallenato. Por su parte, Torres fue enfático en no pensar en el descenso, sino en fortalecer el grupo y trabajar en la proyección de los jugadores jóvenes. Su objetivo es estimular la recuperación futbolística y darle continuidad a las divisiones menores del club.

En cuanto al estilo de juego, Flabio Torres afirmó que su propuesta se centrará en armar un equipo equilibrado, con capacidad para atacar y mantener el orden táctico. Destacó su preferencia por conjuntos intensos que alegren a la afición con una entrega total en la cancha. Además, resaltó la relevancia de consolidar la localía en el estadio Armando Maestre Pavajeau y sacar provecho del clima cálido de Valledupar, sugiriendo jugar a las 4:00 p.m. para incomodar a los rivales.

El calendario inmediato supone un reto, pues el técnico y su equipo comenzarán labores en doble frente: debutarán este miércoles 9 de septiembre contra Once Caldas, en los octavos de final de la Copa BetPlay, y luego recibirán a Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay el sábado 12, buscando revitalizar el rendimiento de Alianza Valledupar.

¿Cuál ha sido el recorrido de Flabio Torres antes de su llegada a Alianza Valledupar?

Antes de asumir como director técnico de Alianza Valledupar, Flabio Torres tuvo una carrera como jugador en equipos como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Como entrenador, dirigió clubes como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó, logrando el ascenso y finales con Deportivo Pasto en 2011 y 2012, respectivamente.

¿Qué propone Flabio Torres para afrontar la crisis de Alianza Valledupar?

El nuevo técnico apuesta por un proyecto enfocado en la recuperación futbolística, el fortalecimiento de las divisiones menores y una idea de juego equilibrada e intensa. Busca aprovechar la localía y el clima para obtener ventaja y evitar pensar en el descenso, apostando por revertir el momento negativo y proyectar jugadores jóvenes en el plantel principal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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