Independiente Santa Fe vive un gran momento deportivo en los últimos días, pues ha conseguido victorias clave en el torneo local y ya marcha en los cuartos de final en la Copa Sudamericana, recordando que en el juego de ida empató sin goles con Vasco Da Gama de Brasil.

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Sin embargo, ni todos los jugadores de la plantilla la están pasando bien, ya que algunos futbolistas no han tenido los minutos deseados y por eso se ha creado un enfrentamiento con el cuerpo técnico.

Uno de esos es Yilmar Velásquez, quien pese a que fue figura en el último título de liga con el club, con este cuerpo técnico liderado por Pablo Repetto perdió protagonismo y ahora la situación se complicó mucho más.

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Qué pasó con Yilmar Velásquez

Según comentó el mismo futbolista mediante una historia publicada en las redes sociales, el jugador fue apartado del grupo por desacuerdos con el cuerpo técnico y por eso todo indica que, al menos en un periodo corto de tiempo, no jugará más con el club bogotano.

“Mi gente, los que se preguntan por mi situación, he sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo. Se tomó la decisión mutua de que sea apartado del equipo mientras él esté a cargo. Nada de lesiones. Para todos aquellos que tenían dudas, esa es la verdad. Los mejores deseos para Santa Fe siempre”, escribió el jugador.

#Actualidad 🚨 ¡MENSAJE OFICIAL DE YILMAR VELÁSQUEZ RESPECTO A SU AUSENCIA EN EL PLANTEL! 😓 📌 “He sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo, se tomó la decisión mutua de que sea apartado del equipo mientras él esté a cargo, nada de lesiones”… pic.twitter.com/pA9WC7PP38 — Actualidad Cardenal 🦁🇲🇨 (@InfoCardenal10) September 10, 2026

De esta manera, el último partido que jugó el futbolista con el cuadro ‘Cardenal’ fue frente a River Plate de Argentina, cuando disputó 13 minutos en ese encuentro en el que el conjunto ‘Cardenal’ ganó en la definición desde el punto penalti.

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Cabe destacar que Velásquez fue un jugador muy importante en los últimos años con Santa Fe, siendo gran figura tanto en el título de Liga 2025 contra Medellín como en la Superliga de este año frente a Junior.

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