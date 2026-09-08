Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir un duelo internacional de alto nivel esta noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde Independiente Santa Fe se enfrentará a Vasco da Gama en el marco de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Administración distrital, el partido iniciará a las 5:00 p. m., convocando a la ciudadanía a vivir esta jornada desde la tolerancia y el respeto, valores fundamentales para mantener la convivencia durante grandes eventos deportivos.

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Este encuentro representa mucho más que un simple partido de fútbol. Según la Administración distrital, será la segunda vez que Santa Fe y Vasco da Gama se enfrenten en una etapa definitoria de un torneo continental, tras su histórico cruce en la Copa CONMEBOL de 1996, cuando los bogotanos lograron avanzar en una emocionante tanda de penales después de igualar 2-2 en el marcador global. Casi tres décadas después, los equipos vuelven a verse las caras, esta vez con Santa Fe como anfitrión en el juego de ida y con la serie a definirse el próximo martes 15 de septiembre en Río de Janeiro.

Los equipos llegan a esta cita tras superar importantes retos. Independiente Santa Fe aseguró su boleto a los cuartos de final después de eliminar a River Plate, mientras que los brasileños de Vasco da Gama superaron a Olimpia de Paraguay con un contundente 4-1 en el marcador global. Estos antecedentes resaltan la importancia deportiva de la serie, además de la pasión que despierta en ambas aficiones.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) ha emitido una serie de recomendaciones detalladas para quienes asistan al estadio y quienes disfruten del encuentro en diferentes puntos de la ciudad. Entre los principales llamados destacan la invitación a vivir la pasión futbolística con respeto, atender las indicaciones de las autoridades y el personal de logística, evitar conductas riesgosas, cuidar los espacios públicos y rechazar toda forma de violencia o discriminación. Además, se sugiere consultar los canales oficiales para estar al tanto de novedades y desvíos, como los que afectan algunas rutas de transporte público debido al evento.

Finalmente, la Administración distrital insiste en la importancia de que el fútbol sea un espacio para fortalecer la cultura ciudadana. Invita tanto a la hinchada local como a la visitante a convertir este encuentro internacional en un ejemplo de convivencia y responsabilidad, mostrando que la pasión deportiva puede vivirse sin caer en la violencia ni la intolerancia.

¿Cuándo y dónde se juega el partido Santa Fe vs. Vasco da Gama por la CONMEBOL Sudamericana 2026?

El partido entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama corresponde a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 y se disputará este martes 8 de septiembre de 2026, desde las 5:00 p. m., en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, según información de la Administración distrital.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades para asistir al partido Santa Fe vs. Vasco da Gama en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Gobierno aconseja vivir el fútbol con respeto por las demás personas, acatar instrucciones de las autoridades y el personal logístico, evitar comportamientos riesgosos, cuidar la infraestructura de la ciudad, rechazar la violencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre posibles novedades y desvíos en el transporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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