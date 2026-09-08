Por: EL PILON SA

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Luis Díaz, el destacado futbolista colombiano, vuelve a ser protagonista en la escena internacional luego de que la revista France Football anunciara este martes 8 de septiembre la lista de nominados al Balón de Oro 2026. En medio de los principales talentos del planeta figura una vez más el nombre del guajiro, gracias a una temporada excepcional en el fútbol europeo, específicamente con el Bayern Múnich, según confirmó la publicación oficial de France Football.

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Durante la campaña 2025-2026, Díaz se encargó de llevar a su equipo, el Bayern Múnich, a conquistar importantes títulos y de posicionarse como una de las piezas clave del gigante alemán. De acuerdo con la información proporcionada, Díaz acumuló un total de 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos disputados, una cifra que evidencia su influencia tanto como anotador como generador de juego ofensivo. Su desempeño resultó determinante para que el club se alzara con la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa, sumando recientemente el título de la Supercopa de Alemania al comenzar la temporada 2026-2027.

No solo a nivel local brilló el extremo colombiano. En el ámbito internacional, Díaz lideró al Bayern Múnich hasta las semifinales de la UEFA Champions League, competición en la que alcanzó una suma de 7 goles, demostrando su peso en los encuentros más exigentes del torneo europeo. Además, fue el líder ofensivo de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, aunque la selección fue eliminada en los octavos de final, dejando en alto el nombre de su país.

La nominación de Díaz significa su regreso al selecto grupo de atletas que compiten por el Balón de Oro, galardón que reconoce al mejor futbolista del mundo y que es entregado anualmente por France Football. Esta distinción ya la había experimentado el delantero en 2022, cuando culminó en el puesto 17 del ranking internacional. Ahora, la expectativa crece mientras se espera conocer a los ganadores oficiales del prestigioso trofeo, cuyo anuncio se realizará en la gala del lunes 26 de octubre próximo.

¿Qué logros obtuvo Luis Díaz con el Bayern Múnich en la temporada 2025-2026?

Durante la campaña 2025-2026, Luis Díaz fue pieza clave para que el Bayern Múnich conquistara la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa, de acuerdo con la información de France Football. Además, al inicio de la temporada 2026-2027, sumó el título de la Supercopa de Alemania.

¿Por qué fue nominado Luis Díaz al Balón de Oro 2026?

La nominación de Luis Díaz al Balón de Oro 2026 responde a su destacado rendimiento tanto a nivel de clubes, donde marcó 26 goles y dio 23 asistencias en 51 partidos con el Bayern Múnich, como en competiciones internacionales como la UEFA Champions League y el Mundial de 2026 con la Selección Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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