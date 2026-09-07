A partir de este martes, 8 de septiembre, el balón de las estrellas vuelve a rodar para dar inicio a la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo que reúne a los mejores equipos que lucharán por quedarse con el título al final de la temporada.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: PSG amargó al Arsenal en penaltis y se coronó bicampeón de la Champions)

Cabe recordar que en la última edición, el campeón fue el PSG que derrotó al Arsenal en la final, consiguiendo así el bicampeonato del certamen, lo cual lo pone como uno de los rivales a vencer para este año.

De hecho, hay varios candidatos para quedarse con el título, como el equipo francés, el Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich, entre otros, por lo que se espera que haya una gran competencia.

Lee También

Por su parte, hay algunos colombianos en carrera, quienes darán todo de sí para ayudar a sus respectivos equipos a avanzar lo más que se pueda.

Qué colombianos habrá en Champions League

Los colombianos que estarán en competencia a lo largo de la primera ronda del certamen son:

Luis Suárez en el Sporting de Lisboa.

Dávinson Sánchez en el Galatasaray.

Luis Díaz en el Bayern Múnich.

‘Cucho’ Hernández en el Real Betis.

Nelson Deossa en el Real Betis.

De esta manera, se espera que el más protagonista sea Luis Díaz con el Bayern Múnich, pero quizá alguno de los otros futbolistas nacionales dé la sorpresa como lo hizo en su momento Camilo Durán con el Qarabaq.

Qué partidos habrá en la primera fecha de la Champions League

Ahora, se esperan unos partidazos incluso desde la primera fecha de la Champions League, puesto que los partidos que habrá esta semana son:

Martes, 8 de septiembre

Brujas vs. Aston Villa a las 11:45 de la mañana.

AEK vs. LASK a las 11:45 de la mañana.

Porto vs. Manchester City a las 2:00 de la tarde.

Real Madrid vs. Inter a las 2:00 de la tarde.

Borussia Dortmund vs. Villarreal a las 2:00 de la tarde.

Lille vs. Real Betis a las 2:00 de la tarde.

Miércoles, 9 de septiembre

Barcelona vs. Feyenoord a las 11:45 de la mañana.

Stuttgart vs. Viking a las 11:45 de la mañana.

Napoli vs. Arsenal a las 2:00 de la tarde.

Liverpool vs. Atlético de Madrid a las 2:00 de la tarde.

PSG vs. Slovan Bratislava a las 2:00 de la tarde.

Sporting vs. Galatasaray a las 2:00 de la tarde.

(Ver también: El selecto grupo en el que quedó Luis Díaz en Champions, a pesar de eliminación vs. PSG)

Jueves, 10 de septiembre

Fenerbahce vs. Roma a las 11:45 de la mañana.

PSV vs. Shaktar a las 11:45 de la mañana.

Bayern Múnich vs. Bodo Glimt a las 2:00 de la tarde.

Slavia Praga vs. Lens a las 2:00 de la tarde.

Como vs. Liepzig a las 2:00 de la tarde.

Manchester United vs. Sabah a las 2:00 de la tarde.

* Pulzo.com se escribe con Z