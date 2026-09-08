Por: Noticiero 90 minutos

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La edición número 70 del Balón de Oro marca un hito en la historia de este reconocimiento, dado que la entrega del galardón dejará por primera vez el territorio francés para instalarse el 26 de octubre en el icónico teatro The London Palladium de Londres. France Football, la revista fundada en 1956 que creó el trofeo, anunció oficialmente los 30 nominados para la temporada 2026 en las categorías femeninas y masculinas, resaltando una lista repleta de talentos consagrados y emergentes.

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El Balón de Oro comenzó premiando únicamente al mejor jugador europeo del año, pero con el paso del tiempo fue expandiendo sus reglas. Según France Football, esta evolución incluyó la apertura a futbolistas de cualquier nacionalidad que jugaran en clubes europeos desde 1995 y, posteriormente, en 2007, el galardón se internacionalizó por completo abriéndose a jugadores de ligas de todo el mundo. En la actualidad, el premio celebra el rendimiento por temporada deportiva, y los ganadores son escogidos por un jurado internacional compuesto por periodistas especializados. Los criterios de evaluación, de acuerdo con la propia publicación, se basan en la brillantez individual del jugador, los títulos colectivos conseguidos y el valor del juego limpio en el terreno de juego.

A lo largo de su historia, el Balón de Oro ha sido testigo de la consagración de leyendas como Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten. Además, el galardón intensificó la rivalidad más famosa del fútbol contemporáneo, situando a Cristiano Ronaldo con cinco trofeos y a Lionel Messi como máximo vencedor histórico con ocho distinciones, según recordó France Football durante el anuncio de los nuevos nominados.

Entre los elegidos para el Balón de Oro 2026 destacan Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Julián Quiñones (colombiano de nacimiento con nacionalidad mexicana), Luis Díaz, Erling Haaland y Ousmane Dembélé, quien fue el ganador más reciente del trofeo. El listado fue divulgado oficialmente por France Football y replicado en sus redes sociales junto con la prestigiosa presencia de futbolistas como Rodri, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Harry Kane y Declan Rice, entre otros. También, mediante la misma selección, se reconocieron las mejores jugadoras femeninas de la temporada, consolidando el carácter global e inclusivo de esta distinción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026 según France Football?

France Football seleccionó a 30 futbolistas masculinos y 30 femeninas como los principales candidatos al Balón de Oro 2026. En el grupo masculino resaltan figuras como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luis Díaz y Ousmane Dembélé, entre otros nombres destacados. El listado se determina según el rendimiento durante la temporada.

¿Cómo funciona el sistema de votación del Balón de Oro?

El Balón de Oro se otorga tras la votación de un jurado internacional compuesto por periodistas especializados en fútbol, quienes analizan criterios como la brillantez individual, los títulos colectivos ganados y la calidad del juego limpio. El sistema actual evalúa el desempeño de los candidatos por cada temporada deportiva, de acuerdo con France Football.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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