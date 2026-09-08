Por: Noticiero 90 minutos

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La carrera CaliSomosTodos5K será una jornada solidaria esencial para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Quienes deseen participar deberán entregar materiales de construcción como aporte solidario, en vez de pagar una inscripción. Según información de la Alcaldía de Cali, estos insumos se destinarán a apoyar la recuperación de familias damnificadas por el desastre.

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La convocatoria especifica que, para recibir el PIN de participación en la CaliSomosTodos5K, las personas deben donar herramientas y materiales de ferretería, incluyendo tejas, grifos y otros elementos necesarios en procesos constructivos. De acuerdo con la administración distrital, el listado de útiles aceptados busca garantizar que lo recolectado tenga impacto real en la reconstrucción de hogares afectados. De este modo, la carrera no solo promueve la actividad deportiva sino que fortalece la solidaridad ciudadana.

El centro de acopio para la entrega de materiales será la Unidad Deportiva Alberto Galindo, y estará habilitado el martes 8 y miércoles 9 de septiembre, desde las 9:00 a.m. Durante estos dos días, quienes entreguen los insumos podrán recibir su PIN, requisito necesario para tener acceso a la carrera y simbolizar su compromiso con la causa social que impulsa el evento, según lo informado por la Alcaldía de Cali.

La competencia deportiva se celebrará el domingo 13 de septiembre, entre las 6:30 a.m. y las 10:00 a.m. El recorrido tendrá como punto de partida la Plazoleta Jairo Varela y la meta será el Monumento a la Solidaridad. Se prevé una masiva participación, con la asistencia aproximada de 7.000 personas, una cifra que subraya tanto el interés por la actividad física como el empeño en contribuir colectivamente a la recuperación después del sismo.

CaliSomosTodos5K es organizada por la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación. La iniciativa se inscribe en la estrategia de reactivación de eventos deportivos en la ciudad y tiene como objetivo generar un espacio de encuentro para la ciudadanía, justo luego del difícil momento que representó el sismo para la capital del Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué materiales de construcción se pueden donar para la carrera CaliSomosTodos5K?

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Cali, los participantes de CaliSomosTodos5K pueden entregar herramientas, tejas, grifos y otros insumos de ferretería. El objetivo es recolectar materiales útiles para la reconstrucción de viviendas de familias que resultaron afectadas por el terremoto ocurrido en agosto.

¿Dónde y cuándo se puede entregar el aporte solidario para CaliSomosTodos5K?

El único punto de recepción de materiales es la Unidad Deportiva Alberto Galindo, habilitado exclusivamente los días martes 8 y miércoles 9 de septiembre a partir de las 9:00 a.m. Allí, quienes entreguen su donación recibirán el PIN necesario para participar en la carrera solidaria.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.