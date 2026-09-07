Por: Noticiero 90 minutos

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El 10 de septiembre, la ciudad de Cali conmemora el primer mes desde el devastador terremoto que impactó a toda la comunidad, dejando víctimas y familias afectadas que aún buscan reconstruir sus vidas. En un homenaje cargado de simbolismo y solidaridad, las campanas de las iglesias resonarán a las 7:34 a. m., marcando el momento exacto en el que la tragedia sacudió la ciudad, de acuerdo con la información publicada por 90minutos.co y declaraciones oficiales del alcalde Alejandro Eder.

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La jornada invita a todos los caleños, independientemente del lugar donde se encuentren, a sumarse a este acto de memoria. Ya sea en vehículos, en los hogares o en lugares de trabajo, todos podrán participar de esta pausa simbólica. Se ha invitado a quienes se movilizan en carros o motocicletas para que detengan su marcha durante 90 segundos y hagan sonar las bocinas en señal de apoyo y recuerdo hacia las víctimas y sus familias. Esta actividad se constituye en un gesto de unión, representando cómo la ciudad entera se detiene para no olvidar el impacto de la tragedia y manifestar solidaridad con quienes más han sufrido.

El homenaje trasciende al espacio público, pues personas en cualquier sitio están invitadas a guardar silencio o sumarse a la reflexión durante el mismo periodo de tiempo. Asimismo, los medios de comunicación también tendrán un rol clave, ya que el alcalde Eder solicitó formalmente que interrumpan sus emisiones durante 90 segundos, haciendo eco del sentir colectivo y fortaleciendo el propósito de mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida y de quienes aún enfrentan las secuelas de la catástrofe.

Este acto es relevante no solo como ejercicio de memoria, sino también como muestra del tejido social que intenta recomponerse frente al duelo y las pérdidas. 90minutos.co destaca que esta conmemoración se vincula con esfuerzos más amplios, incluyendo la cobertura de historias humanas y planes de reconstrucción liderados por distintos sectores. Se resalta el compromiso tanto institucional como ciudadano para acompañar a las víctimas y avanzar juntos en la recuperación de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participará la ciudadanía de Cali en el homenaje a las víctimas del terremoto?

La ciudadanía de Cali está invitada a sumarse guardando 90 segundos de silencio o haciendo sonar las bocinas de vehículos durante ese lapso, justo a las 7:34 a. m.; la invitación incluye a quienes estén en sus hogares, lugares de trabajo o en la calle, de acuerdo con 90minutos.co.

¿Por qué se eligen 90 segundos para recordar a las víctimas del terremoto en Cali?

El lapso de 90 segundos representa un acto simbólico para promover la memoria y la solidaridad, permitiendo que personas y medios de comunicación se unan en un homenaje conjunto que resalta la duración y el impacto del momento en que ocurrió la tragedia, según la convocatoria oficial citada por 90minutos.co.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.