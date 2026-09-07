Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali enfrenta este lunes un acontecimiento significativo en la recuperación tras el terremoto que tuvo lugar el pasado 10 de agosto. Se trata de la demolición del edificio María Mercedes Lloreda, localizado en la calle 4.ª con carrera 57, en el sector de Cuarto de Legua, uno de los puntos urbanos más afectados. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Santiago de Cali, esta estructura será la primera de un grupo de once edificios que deben ser demolidos debido a los graves daños estructurales causados por el sismo.

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Desde horas tempranas de la mañana, la zona ha visto una intensa actividad. Según la Alcaldía, la maquinaria especializada ya está dispuesta en el lugar para comenzar con el proceso de demolición, programado para la 1:00 de la tarde. Esta etapa inicial ha motivado la presencia de residentes y personas del sector, quienes observan con expectativa el avance de los trabajos. El proceso marca un antes y un después para los afectados, muchos de los cuales perdieron su vivienda o su lugar de trabajo.

En voz del alcalde de Cali, Alejandro Eder, se ha reiterado que la administración municipal está comprometida con la reconstrucción y recuperación de la ciudad luego de la tragedia. En sus palabras: "Seguimos avanzando en los trabajos de reconstrucción y de recuperación de esta tragedia. Ya tenemos identificados los primeros once inmuebles que deben ser demolidos. Tenemos seis edificios residenciales, algunos hoteles o moteles y edificios de comercio". Sus declaraciones, recogidas por la propia Alcaldía, reafirman que la intervención abarca tanto viviendas como locales comerciales y alojamientos afectados.

La obra de demolición del María Mercedes Lloreda simboliza el inicio de una de las fases más complejas en la reactivación de la normalidad para las zonas impactadas por el terremoto. Paralelamente, las autoridades municipales avanzan en la evaluación de otras estructuras que representan riesgo, completando un proceso técnico y humano al conversar con los damnificados y velar por su bienestar. Así lo enfatiza el alcalde: “Esto es un trabajo que estamos adelantando con absoluto cuidado, con mucho tacto, hablando con las personas afectadas y asegurándonos de que no queden solas”. La prioridad, según la fuente citada, es el acompañamiento y la protección de la comunidad en este momento de transición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos edificios serán demolidos en Cali tras el último terremoto?

De acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali, las autoridades han identificado once edificios que requieren demolición como resultado de los daños sufridos durante el sismo del 10 de agosto. Entre estos se encuentran seis residenciales y otras edificaciones de uso comercial y de alojamiento, como hoteles y moteles.

¿Cuál es el proceso que sigue la Alcaldía de Cali para apoyar a los afectados por la demolición?

Según lo expuesto por el alcalde Alejandro Eder, el proceso incluye no solo la intervención técnica y estructural, sino también la asistencia directa a los damnificados. La administración municipal mantiene contacto permanente con los afectados, adoptando medidas para asegurar que no estén solos y que reciban apoyo durante este proceso, el cual implica el derribo de sus viviendas o lugares de trabajo por motivos de seguridad estructural.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.