Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se prepara para vivir una jornada especial de deporte, solidaridad y esperanza con la carrera ‘Cali Somos Todos’, un evento de 5 kilómetros que reunirá a cerca de 7.000 personas en la ciudad. El recorrido partirá desde Las Trompetas de la plazoleta Jairo Varela y finalizará en el Monumento a la Solidaridad, al norte de la capital vallecaucana. Esta iniciativa, liderada por la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación, tiene como objetivo impulsar la reactivación de los eventos deportivos y servir como espacio de encuentro para quienes residen en la ciudad, especialmente después del reciente sismo que afectó a Cali.

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Según palabras de Alejandro Eder, la carrera tiene un fin que trasciende lo deportivo: “Tenemos que entrar cada vez más no solo a la recuperación, sino a la reconstrucción de Cali, la reconstrucción no solo del ánimo y del bienestar de cada uno de los caleños; nada sana como el deporte y más en Cali, que somos culturalmente una ciudad deportiva”. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, el evento se desarrollará entre las 6:30 a.m. y las 10:00 a.m., por lo que se implementarán cierres temporales en vías principales como la avenida 2 Norte, carrera 5, calle 15 Norte, avenida de las Américas y avenida 3 Norte con calle 34 Norte. Estas vías se irán habilitando de manera progresiva a medida que avance la competencia.

Para minimizar el impacto en la movilidad, se han definido corredores alternos como la avenida 3 Norte, calle 38 Norte, avenida 4 Norte, calle 25, así como opciones en los sectores norte y sur de la ciudad. Importante destacar que la avenida 6 Norte permanecerá habilitada en sentido sur-norte durante toda la jornada, tal como informó la Secretaría de Movilidad Distrital.

La carrera tendrá un componente solidario, brindando la oportunidad a los participantes de aportar materiales de construcción para ayudar a familias afectadas por el terremoto. Materiales como tejas, grifos, herramientas y otros insumos podrán ser entregados a cambio de un pin de participación, que se reclamará en el centro de acopio de la Unidad Deportiva Alberto Galindo. La organización cuenta además con la articulación de la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Movilidad para garantizar la seguridad y circulación durante la carrera.

Finalmente, las autoridades recomiendan programar desplazamientos con anticipación y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y canales oficiales para desplazarse sin contratiempos durante la jornada.

¿Cuáles son los cierres viales y rutas alternas por la carrera ‘Cali Somos Todos’?

Durante la carrera se cerrarán temporalmente tramos de la avenida 2 Norte, carrera 5, calle 15 Norte, avenida de las Américas y avenida 3 Norte con calle 34 Norte. Para facilitar la movilidad, se habilitarán rutas alternas como la avenida 3 Norte, calle 38 Norte, avenida 4 Norte, calle 25, además de opciones específicas para los sectores Centenario, sur y norte de Cali.

¿Cómo participa la comunidad en la reconstrucción con la carrera ‘Cali Somos Todos’?

La comunidad puede participar aportando materiales de construcción durante la carrera; estos insumos serán destinados a familias que necesitan reconstruir sus viviendas tras el terremoto. El centro de acopio estará disponible en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde, a cambio de una contribución, se entregará un pin de participación a los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.