Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La nueva cárcel de Riohacha, ubicada en el departamento de La Guajira, se encuentra en la fase final de construcción y está próxima a abrir sus puertas, conforme a información brindada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Este ambicioso proyecto, que cuenta con una inversión que supera los $307.000 millones, alcanza un avance del 93,97% y está diseñado para acoger a 1.722 personas privadas de la libertad, lo que representa una mejora significativa en la infraestructura penitenciaria de la región.

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Según detalló la USPEC, el complejo ocupa aproximadamente 36.000 metros cuadrados y dispone de ocho pabellones, a los cuales se suman áreas especiales para la atención de la población. Entre estas áreas se encuentran zonas de máxima seguridad, sanidad, talleres, aulas, lavandería, espacios para visitas, así como instalaciones destinadas a procedimientos judiciales y labores administrativas. Hay, además, un pabellón exclusivo para mujeres que permitirá alojar hasta 152 internas, lo cual refuerza el enfoque diferencial en el trato de esta población dentro del sistema carcelario.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, acompañado por la directora de la USPEC, Isadora Fernández, y el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, inspeccionó recientemente la infraestructura, subrayando la importancia que el nuevo recinto tiene para fortalecer la seguridad y reducir el hacinamiento. Una de las particularidades de esta cárcel es la inclusión de espacios adaptados para la comunidad indígena wayuu, quienes contarán con un área de armonización que responde a sus prácticas y valores culturales específicos.

La construcción de este Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) se inició durante el mandato del expresidente Gustavo Petro, y fue ejecutada principalmente bajo su administración a través del Ministerio de Justicia y la USPEC. Ahora, la inauguración se prevé para el gobierno de Abelardo De La Espriella. Pese a las comparaciones en redes sociales con el modelo penitenciario de El Salvador implementado por Nayib Bukele, las autoridades no han presentado la cárcel de Riohacha bajo esa referencia.

La Contraloría General de la República ha vigilado la gestión presupuestal de esta obra y, de acuerdo con la información disponible, no se han hallado irregularidades significativas en la ejecución de los recursos. Esto, junto con el alto nivel de avance, posiciona la infraestructura como un hito para la región, con el objetivo claro de crear mejores condiciones carcelarias y dignificar a la población privada de la libertad.

¿Cuál es la capacidad y el objetivo principal de la nueva cárcel de Riohacha?

La nueva cárcel de Riohacha, según la USPEC, está diseñada para albergar a 1.722 personas privadas de la libertad. Su objetivo fundamental es mejorar las condiciones de seguridad en el sistema penitenciario, disminuir el hacinamiento y facilitar procesos adecuados de resocialización.

¿Qué características especiales tiene la estructura de la cárcel de Riohacha?

La infraestructura cuenta con ocho pabellones, zonas de máxima seguridad, talleres, aulas, lavandería y áreas diferenciadas para mujeres e indígenas wayuu, incluyendo un espacio de armonización cultural. Todo esto responde a un enfoque de atención integral, adaptado a las distintas necesidades de la población privada de la libertad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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