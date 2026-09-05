Por: El Espectador

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El pasado viernes 4 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella se reunió en Mompox (Bolívar) con los 32 gobernadores del país en el marco de la cumbre nacional, donde presentó su nueva política integral de seguridad. Durante el encuentro, de la Espriella fue contundente al advertir que no permitirá que las autoridades locales establezcan acuerdos de paz por su cuenta con grupos armados. Esta declaración estuvo dirigida especialmente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, debido a los diálogos de paz sostenidos en administraciones previas entre la gobernación y estructuras criminales.

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En la cumbre, de la Espriella enfatizó que los funcionarios locales no están autorizados para adelantar negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con grupos que considera terroristas. Dijo claramente: "Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia. No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que, mientras nuestros soldados y policías arriesguen su vida para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos con los enemigos de la patria". Este pronunciamiento fue dirigido directamente al gobernador Escobar, a quien le recordó las consecuencias de sobrepasar los límites oficiales en estas materias. Según El Espectador, en Nariño hubo procesos de paz territorial con la disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), denominados Comuneros del Sur, y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, durante la presidencia anterior.

El Espectador relata que las diferencias entre de la Espriella y Escobar surgieron desde la campaña presidencial, cuando el actual presidente denunció que el gobernador supuestamente intimidaba a alcaldes y ciudadanos para favorecer a candidatos de izquierda en las elecciones. En respuesta, Escobar afirmó en entrevista que actúa con paciencia y apertura al diálogo: "A mí me dan una cachetada, pongo la otra mejilla... lo que uno esperaría es que, con argumentos y con diálogos, pueda escucharme y saber si puede tener el mismo criterio una vez me escuche". Dejó en claro que su objetivo sigue siendo el bienestar del departamento, aun con las diferencias políticas vigentes.

Tras la cumbre, de la Espriella anunció públicamente, mediante redes sociales y actos administrativos, el cierre de todas las mesas de diálogo y conversaciones jurídico-sociales instauradas en la administración anterior bajo el esquema de “Paz Total”. El presidente recalcó que "el Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales. La única vía es clara: el sometimiento a la justicia y al imperio de la ley". Indicó que el Ministerio de Justicia y las autoridades competentes procederán con capturas y extradiciones según corresponda.

En el encuentro también intervinieron figuras clave del Gobierno central y de la Federación Nacional de Departamentos. Rafaela Cortés, presidenta de la FND, remarcó que los gobernadores están dispuestos a trabajar junto al Ejecutivo, sin delegar toda la responsabilidad en el Gobierno nacional, y valoró la capacidad regional para formular y ejecutar proyectos de seguridad y desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella advirtió al gobernador de Nariño sobre negociaciones con grupos armados?

La advertencia de Abelardo de la Espriella al gobernador de Nariño se debe a los antecedentes de diálogos de paz promovidos en esa región con estructuras armadas como los Comuneros del Sur, disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano durante administraciones pasadas. De la Espriella estableció que solo el Gobierno Nacional puede liderar este tipo de procesos y recalcó que cualquier intento local de negociar con grupos criminales será judicializado, en defensa del imperio de la ley y la soberanía.

¿Qué cambios implementó el gobierno de Abelardo de la Espriella en las negociaciones de paz territoriales?

El gobierno de Abelardo de la Espriella puso fin a las mesas de diálogo y conversaciones jurídico-sociales creadas durante el mandato anterior bajo el enfoque de “Paz Total”. Según comunicó el propio presidente, su política integral de seguridad no tolerará negociaciones independientes de autoridades locales; ahora las acciones oficiales priorizan el sometimiento a la justicia, dejando de lado acuerdos con estructuras consideradas criminales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.