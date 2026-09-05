Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades en Colombia intensifican sus esfuerzos para dar con el paradero de Luz Amanda Pallares Pallares, conocida bajo el alias ‘Silvana Guerrero’. De acuerdo con la información reportada, Pallares es señalada como una de las líderes principales dentro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente comandando el Frente de Guerra Nororiental de esa organización, una de las facciones más activas en la convulsa región del Catatumbo.

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Para lograr su captura, las autoridades han ofrecido una recompensa que supera los $1.600 millones de pesos colombianos, buscando el apoyo de la comunidad con información que pueda ser clave para localizarla. La estrategia de búsqueda se ha concentrado, según lo mencionado, en zonas rurales de varios municipios estratégicos de Norte de Santander, tales como Tibú, Teorama y San Calixto, áreas donde opera históricamente la estructura guerrillera que lidera Pallares.

La permanencia de la ofensiva estatal en el Catatumbo coincide con una mayor presión militar en la zona. Este endurecimiento responde a la necesidad de desarticular las estructuras armadas ilegales y, según los reportes, ha venido acompañado de una intensificación de las labores de inteligencia. Dichos procedimientos buscan determinar el modo de actuar de las principales figuras del ELN y anticipar sus movimientos, con el fin de reducir sus espacios de acción.

Alias ‘Silvana Guerrero’ reapareció de manera pública en agosto, en un contexto adverso para esa guerrilla debido a la presión de las operaciones militares. En esta oportunidad, la cabecilla comunicó un mensaje en el que dejaba en claro que la organización que dirige no iba a frenar sus acciones, lo que evidencia su papel activo dentro de la estructura delictiva y la importancia de su captura para las autoridades.

El caso de Luz Amanda Pallares Pallares resalta la complejidad de la situación de orden público en el Catatumbo y subraya el desafío permanente que enfrentan las instituciones para combatir los grupos armados ilegales en regiones donde mantienen un poder territorial significativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Luz Amanda Pallares Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’, y cuál es su rol dentro del ELN?

Luz Amanda Pallares Pallares, conocida como ‘Silvana Guerrero’, es identificada por las autoridades como una de las principales cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien lidera el Frente de Guerra Nororiental en la región del Catatumbo. Su papel la convierte en una figura central en las operaciones armadas y la organización interna del ELN en esa zona de Norte de Santander.

¿Dónde concentran las autoridades la búsqueda de alias ‘Silvana Guerrero’ y por qué ofrecen recompensa?

La búsqueda de Luz Amanda Pallares se focaliza en las áreas rurales de municipios como Tibú, Teorama y San Calixto, lugares donde su influencia y la del ELN han sido notorias. Por su relevancia y el impacto de sus acciones, las autoridades ofrecen una recompensa superior a $1.600 millones de pesos como incentivo para obtener información que permita concretar su captura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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