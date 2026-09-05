El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió al fuerte llamado de atención que le hizo el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante la cumbre de gobernadores, luego de que el mandatario advirtiera que ningún funcionario territorial podrá establecer contactos clandestinos con estructuras armadas ilegales. El jefe de Estado incluso le dijo directamente al gobernador: “Está advertido”.

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Ante estas declaraciones, Escobar publicó un comunicado de ocho puntos en el que defendió la actuación de su administración y aclaró que los Diálogos Regionales de Paz desarrollados en Nariño fueron conducidos por el Gobierno Nacional, a través de sus delegados y dentro de las competencias que corresponden al nivel nacional. Por esa razón, negó que la Gobernación haya asumido facultades que no le corresponden.

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El mandatario departamental también fue enfático en señalar que su administración no ha adelantado negociaciones clandestinas ni acuerdos por debajo de la mesa con grupos armados. Según explicó, la participación del Gobierno de Nariño en estos procesos se ha desarrollado dentro del marco institucional y responde a las particularidades que tiene el departamento frente al conflicto armado y a la construcción de paz.

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Escobar defendió además su estrategia de Paz Territorial, con la que busca abordar las condiciones particulares de las comunidades afectadas por la violencia. Según el gobernador, si el conflicto armado se manifiesta de manera diferente en cada territorio, las estrategias para construir paz también deben tener en cuenta esas diferencias y combinar la protección de la vida con el desarrollo, la transformación social y la generación de oportunidades.

“La Gobernación de Nariño respeta la orientación de la política nacional de seguridad y comparte el propósito de proteger la vida, recuperar la soberanía y garantizar una presencia efectiva del Estado en los territorios. Al mismo tiempo, considera necesario que las estrategias de seguridad reconozcan las particularidades de cada región”, señaló Escobar en el comunicado.

El gobernador también aprovechó su respuesta para invitar a De la Espriella a visitar Nariño y conocer directamente los resultados y dificultades de la estrategia implementada en el departamento. Escobar aseguró que las puertas de su administración están abiertas para mantener el diálogo y fortalecer la articulación institucional con el Gobierno Nacional, al tiempo que sostuvo que los avances y desafíos de Nariño deben ser evaluados directamente en el territorio.

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El choque entre ambos mandatarios se produjo después de que De la Espriella advirtiera que ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con organizaciones que el Gobierno considera terroristas. “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, afirmó el presidente, quien agregó que se encargará de que quienes crucen esa línea respondan ante la justicia. Escobar, por su parte, insistió en que los procesos de paz en los que participó su administración se desarrollaron dentro del marco institucional y con participación del Gobierno Nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.