Durante meses, los investigadores fueron siguiendo distintas pistas sobre los movimientos de Dairo Ferizzola Rojas, alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, a quien las autoridades relacionan con varios ataques de francotirador contra integrantes de la Fuerza Pública. La investigación comenzó a tomar forma a partir de información recopilada después de los hechos ocurridos en Cesar y Norte de Santander.

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De acuerdo con El Tiempo, uno de los casos que aparece en el expediente ocurrió el 19 de junio de 2025 en Río de Oro, Cesar, donde los patrulleros Herney Ospino Lasso y José Daniel Pedraza González fueron atacados mientras adelantaban labores de control cerca de la estación de Policía. Ambos murieron por los disparos efectuados desde larga distancia.

Según el rotativo, a partir de ese hecho, investigadores del Grupo contra la Vida y la Integridad Personal de la Dijín reconstruyeron los movimientos de las personas que pudieron participar en la preparación y ejecución del ataque. En esa tarea fueron importantes testimonios y declaraciones juradas que quedaron incorporados al expediente.

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La información recopilada por los investigadores también apuntó a un supuesto pago de $2 millones, que habría sido ordenado por alias ‘El Zorro’, señalado por las autoridades como cabecilla de la estructura. Según la investigación, ese dinero estaría relacionado con la ejecución de la acción armada.

¿Cuál fue la pista que permitió captura de alias ‘Firulais’?

Una de las pistas más particulares apareció en redes sociales. Los investigadores analizaron videos publicados por la compañera sentimental de ‘Firulais’, cuyo contenido permitió establecer la zona en la que se encontraba el hombre y avanzar en la ubicación de su paradero.

Esa información terminó siendo relevante para el seguimiento que adelantaban los organismos de seguridad. A la investigación se sumaron otros datos de inteligencia que permitieron establecer que ‘Firulais’ se preparaba para abandonar la región, por lo que se aceleraron las labores para localizarlo.

Para ese momento, las autoridades ya contaban con una orden judicial en su contra por homicidio agravado en persona protegida y por delitos relacionados con armas de fuego. La Dijín, con apoyo de la Dipol, logró ubicarlo en una vía pública de Ocaña, donde fue capturado.

Al momento del procedimiento, los uniformados encontraron en su poder un cartucho de fusil calibre 5,56, elemento que quedó a disposición de las autoridades dentro del proceso.

La investigación también relaciona a ‘Firulais’ con otros dos homicidios de policías ocurridos entre junio de 2025 y febrero de 2026. Además, las autoridades lo señalan de haber recibido instrucciones para participar en un supuesto plan de ataque contra el presidente Abelardo De la Espriella, aunque todavía no se conocen públicamente detalles sobre el lugar o el momento en que ese atentado habría sido planeado.

De acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por El Tiempo, el seguimiento a este tipo de acciones hace parte de una estrategia del Eln que busca estudiar previamente las condiciones de seguridad, las posiciones de los uniformados y su capacidad de respuesta. Esa información habría sido utilizada para escoger las condiciones desde las que se ejecutaban los ataques a distancia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.