La propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella para reducir las multas de tránsito abrió una discusión sobre el efecto que tendría la medida en un sistema vial que ya enfrenta problemas de congestión, control y accidentalidad. Para José Clopatofsky, las decisiones sobre movilidad necesitan una revisión de fondo y no medidas enfocadas únicamente en reducir costos.

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(Vea también: De la Espriella hizo anuncio que celebran conductores de motos y carros: “Meteré mano”)

El experto, en un artículo que publicó en El Tiempo, cuestionó que las reformas se planteen desde una perspectiva que, a su juicio, no atiende la estructura técnica del sistema.

“Las reglas de la movilidad necesitan una profunda revisión técnica y no populista”, sostuvo Clopatofsky, al analizar las propuestas anunciadas por el nuevo Gobierno.

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El director de la revista Motor también puso la lupa sobre el tamaño del parque automotor. Señaló que en las secretarías de tránsito figuran más de 21 millones de documentos de vehículos y advirtió que, aunque el número de automotores que realmente circulan sería inferior, las vías y los mecanismos de control ya enfrentan una presión considerable por la cantidad de carros y motos.

Clopatofsky advierte que bajar multas puede aumentar infracciones y desorden vial

Su principal reparo apunta directamente a la reducción de las sanciones. Clopatofsky considera que disminuir el costo de infringir las normas puede terminar debilitando el efecto que tienen las multas sobre los conductores.

“Si con las sanciones actuales, costos y engorrosos trámites de grúas y patios se pasan por la faja las reglas, mientras más barato sea infringirlas, pues más clientela tendrá el desorden y caos vial”, afirmó.

El experto relacionó esa situación con las cifras de accidentalidad y el crecimiento del número de motocicletas. Según su análisis, el país se encamina a una cifra cercana a 9.000 víctimas en accidentes durante el año, mientras más de 13 millones de ciudadanos cuentan con licencia vigente y circulan más de siete millones de motos.

¿Qué dijo Clopatofsky sobre cambios en la revisión tecnicomecánica?

Clopatofsky se refirió además a las modificaciones que podrían afectar a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA). Recordó que existen más de 800 empresas dedicadas a estas revisiones y que sus inversiones en instalaciones, equipos y personal están calculadas de acuerdo con las tarifas actuales.

Por eso, advirtió que reducir esos ingresos sin establecer cómo se compensaría el impacto podría comprometer la sostenibilidad de estas empresas. Para el experto, las decisiones sobre movilidad deben considerar las consecuencias económicas y técnicas de cada cambio, especialmente cuando están relacionadas con controles que hacen parte de la seguridad vial.

¿Qué propone el Gobierno para los conductores?

La iniciativa anunciada por De la Espriella plantea reducir hasta 50 % el valor de las multas de tránsito y disminuir en 25 % el costo de los cursos utilizados para obtener descuentos. El Gobierno también propuso modificar las condiciones para habilitar Centros Integrales de Atención.

En materia de fotomultas, el Ejecutivo anunció controles más estrictos para su autorización y parámetros sobre la calibración de los equipos. También planteó revisar los costos de las licencias, ampliar su vigencia a ocho o diez años y estudiar posibles cobros asociados al RUNT y al SIMIT.

Por ahora, se trata de propuestas que deberán avanzar por las vías legales correspondientes. La discusión en el Congreso será el escenario en el que se definirá si las modificaciones planteadas por el Gobierno se convierten en nuevas reglas para los conductores colombianos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.