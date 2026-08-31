Meterse al carril exclusivo de buses en la Calle 63 podría salir caro para los conductores en Bogotá. Desde el 21 de septiembre comenzarán las multas económicas para quienes incumplan la nueva restricción, con una sanción de $633.200. La medida busca evitar que carros, motos y otros vehículos bloqueen el espacio destinado al transporte público.

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Antes de empezar con los comparendos habrá un periodo pedagógico de 20 días. Este comienza el martes 1 de septiembre, por lo que durante esa etapa los conductores que ingresen indebidamente al carril recibirán un llamado de atención, pero todavía no una sanción económica.

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Multa por usar el carril de buses de la Calle 63 en Bogotá

La restricción aplica en la Calle 63, entre las carreras 68 y 112. Allí, taxis, vehículos particulares, motocicletas y vehículos de transporte especial no podrán circular por el carril exclusivo para buses, excepto cuando exista alguna de las situaciones autorizadas por Movilidad.

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Los conductores sí podrán ingresar a ese espacio si necesitan girar a la derecha, entrar a un predio o permitir el ascenso o descenso de pasajeros. Esta última excepción no aplica en las zonas destinadas específicamente a los paraderos del SITP.

Otro detalle que deberán tener en cuenta los conductores es la señalización, pues el carril tendrá condiciones especiales para dejar claro que se trata de un espacio preferencial para el transporte público. La recomendación de las autoridades es prestar atención al nuevo letrero y evitar ingresar si no existe una excepción.

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Además, los vehículos de emergencia tienen reglas particulares. Si una ambulancia no está atendiendo una situación especial, debe utilizar el carril central. Cuando necesite usar el carril preferencial por una emergencia, deberá llevar activas las sirenas.

En el caso de los vehículos de carga, continuarán las condiciones establecidas en la normativa distrital. Los automotores con más de 8.500 kilogramos tienen restricciones horarias de lunes a viernes entre las 6 y 8 de la mañana y entre las 5 y 8 de la noche.

Finalmente, la medida busca priorizar el transporte público, que moviliza a más de 7.000 habitantes de Bogotá por este corredor. Movilidad pidió respetar la señalización para evitar sanciones y mejorar los recorridos de los buses.

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