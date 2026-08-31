Las multas podrían ser millonarias para los responsables de la remodelación sin autorización de un apartamento en Altos de Santana, edificio diseñado por Rogelio Salmona y protegido como Bien de Interés Cultural en Bogotá. Al respecto, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) abrió un proceso de revisión y sancionatorio por las modificaciones hechas sin los permisos exigidos.

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La sanción para el propietario puede ubicarse entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si intervino un profesional, la multa puede duplicarse y alcanzar entre 400 y 1.000 salarios mínimos, según explicó el director del IDPC, Diego Parra, en conversación con Blu Radio. El funcionario advirtió que estas consecuencias hacen parte del proceso abierto por la intervención irregular.

Pero el impacto económico no sería el único golpe para los responsables, pues el IDPC también puede exigir la restitución del inmueble a su estado anterior, lo que implica reconstruir la escalera original. La entidad conserva planos, memorias y documentación histórica de la obra de Salmona, elementos que permitirían recuperar con precisión el diseño protegido.

Cabe mencionar que Altos de Santana tiene declaratoria patrimonial desde 2010 y está bajo un nivel de intervención dos, con exigencia de conservación tipológica. Eso significa que la protección alcanza circulaciones, espacios, fachadas, volumetrías y escaleras, incluso las que están dentro de los apartamentos. La condición patrimonial figura además en el certificado de libertad y tradición del inmueble.

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La controversia comenzó a conocerse por videos publicados en redes sociales por las diseñadoras vinculadas a la intervención. El caso llevó al IDPC a revisar la obra y recordar que los propietarios pueden recibir asesoría gratuita antes de modificar inmuebles protegidos. Además, existen incentivos para mantener estos bienes en buenas condiciones, como beneficios tributarios.

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