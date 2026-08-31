Por: El Espectador

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La justicia colombiana dictó este lunes 31 de agosto una sentencia ejemplar contra Mauricio Zambrano Celis, profesor de educación física acusado de cometer graves delitos sexuales contra una estudiante menor de edad en un colegio de Bogotá. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la juez novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Zambrano a 16 años de prisión, resultado de un proceso iniciado a raíz de los eventos ocurridos entre 2021 y 2022, periodo en el que el agresor ejercía como docente y tenía bajo su responsabilidad a la adolescente.

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Según lo recabado por la Fiscalía General de la Nación, la investigación recopiló entrevistas, valoraciones forenses, testimonios y registros documentales que evidenciaron cómo Zambrano fue responsable de los delitos de acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Ambos delitos, según el fallo judicial, se presentaron en concurso homogéneo (mismo tipo de delito cometido varias veces) y sucesivo, así como en concurso heterogéneo (diferentes tipos de delitos cometidos en una misma cadena de hechos).

La sentencia subraya que Zambrano se valió de su influencia y autoridad como educador. La juez enfatizó que el docente, en vez de proteger y orientar a la estudiante —quien tenía apenas 14 años y se encontraba en una situación emocionalmente vulnerable—, utilizó esa proximidad y confianza para establecer una dependencia afectiva e instrumentalizar la relación; es decir, manipuló los roles de poder que le confería su labor para vulnerar a la víctima.

Durante el proceso judicial, uno de los aspectos que pesó para la imposición de la condena fue el impacto que estos abusos tuvieron sobre la vida de la adolescente. De acuerdo con lo probado ante el juzgado, la joven sufrió sentimientos de culpa, ansiedad, tristeza y confusión, además de ver deteriorada su confianza en otras personas y su proyecto de vida. La situación obligó a la víctima a requerir acompañamiento psicológico permanente.

La decisión judicial implica que Zambrano cumplirá su pena en un centro carcelario, además de quedar inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante los mismos 16 años. El juzgado recalcó que la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos educativos es prioritaria. Esta sentencia es de primera instancia, lo que permite a la defensa interponer recursos antes de que quede en firme.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la condena contra el profesor de Bogotá por el abuso sexual de una estudiante?

El profesor Mauricio Zambrano Celis fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de una estudiante menor de edad. La juez novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá tomó esta decisión tras conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación sobre los hechos que ocurrieron entre 2021 y 2022. Además de la pena privativa de la libertad, Zambrano tendrá una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo.

¿Qué significa el delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir?

El acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir implica que una persona mantiene relaciones sexuales con otra que, debido a una situación de vulnerabilidad, no puede oponerse ni defenderse. En este caso, el docente se aprovechó de la situación emocional y personal de la víctima para ejercer control y someterla, lo que agrava la gravedad del delito según lo establecido en el fallo judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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