Por: Portal Bogotá

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La reciente intervención no autorizada en una escalera original de uno de los apartamentos del conjunto Altos de Santana, en la localidad de Usaquén, ha puesto en el centro de atención la importancia de cumplir con los procedimientos que exige la protección del patrimonio cultural en Bogotá. De acuerdo con información compartida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la modificación fue realizada sin el permiso necesario del Distrito, lo que ha motivado el inicio del proceso de revisión de pruebas y la posible actuación sancionatoria respecto a los responsables.

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El director del IDPC, Diego Parra, enfatizó que los propietarios conocen la condición patrimonial de este inmueble. Esto se evidencia al quedar registrada la declaratoria como Bien de Interés Cultural (BIC) en el certificado de libertad y tradición, un documento oficial. El conjunto, diseñado originalmente por el destacado arquitecto Rogelio Salmona, fue declarado BIC en 2010 y su nivel de intervención corresponde a la conservación tipológica, lo que implica la protección de elementos fundamentales como circulaciones, fachadas, volumetría y, especialmente, las escaleras, tanto en zonas comunes como dentro de cada apartamento. Por este motivo, la intervención ejecutada sobre la escalera no habría podido recibir autorización bajo las normas que regulan estos valiosos bienes.

Según indicó el IDPC, cualquier modificación en un BIC debe ser presentada previamente ante la entidad para evaluar si esta afecta los valores patrimoniales que justificaron su declaratoria. No obstante, el Instituto también aclara que los bienes patrimoniales no están impedidos para adecuarse a las necesidades actuales de los habitantes; el IDPC acompaña y asesora a los propietarios sobre cómo hacer intervenciones viables y respetuosas del valor patrimonial. En este caso, los responsables no presentaron solicitud alguna ante el Instituto, lo que representa una falta según la Ley 1185 de 2008 y podría traducirse en sanciones económicas que para los propietarios van de 200 a 500 salarios mínimos mensuales vigentes, y para los profesionales, entre 400 y 1.000 salarios mínimos mensuales.

No solo se contempla una sanción económica, sino que también se exige la restitución de los elementos patrimoniales afectados. El IDPC tiene a disposición los planos y toda la documentación de la escalera original, lo que permite que una restitución, según lo explicó Diego Parra, pueda ser orientada de manera precisa y fiel a la obra de Salmona. Vale resaltar que la entidad ha asesorado más de 4.000 proyectos de intervención patrimonial en Bogotá durante el último año, y que en la ciudad existen alrededor de 6.800 Bienes de Interés Cultural.

¿Qué es un Bien de Interés Cultural y por qué requiere autorización para intervenciones?

Un Bien de Interés Cultural (BIC) es una edificación, espacio o elemento protegido por su valor histórico, estético o simbólico, declarado oficialmente bajo esta categoría. Por su importancia, cualquier intervención sobre este tipo de bienes debe contar con autorización previa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para garantizar la conservación de los valores que justifican su protección.

¿Cuáles pueden ser las sanciones por intervenir un Bien de Interés Cultural sin permiso en Bogotá?

La Ley 1185 de 2008 establece que intervenir un BIC sin la autorización requerida puede llevar a sanciones económicas importantes: para propietarios, las multas oscilan entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Si hay profesionales responsables, la multa puede duplicarse, llegando hasta mil salarios mínimos mensuales vigentes, además de exigir la restitución del elemento afectado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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