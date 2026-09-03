Por: Noticiero 90 minutos

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Para el viernes 4 de septiembre, la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali ha anunciado una nueva jornada de pico y placa, enmarcada en la firme intención de lograr una circulación más fluida y reducir el impacto del elevado número de vehículos en las principales vías urbanas. Según el reporte de la autoridad distrital, este control en la movilidad se traduce en restricciones precisas y tiene como objetivo evitar congestiones, facilitando el traslado dentro del distrito.

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De acuerdo con el calendario oficial que rige en la ciudad, la restricción vehicular este viernes recaerá únicamente sobre automóviles particulares cuyas placas finalicen en los números 7 y 8. Dichos conductores tendrán prohibido transitar desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., un horario continuo que la Secretaría de Movilidad suele emplear para este tipo de jornadas. Esta mención de horarios busca que los propietarios de vehículos puedan organizar mejor su día y prevenir sanciones asociadas al incumplimiento de la medida.

Las consecuencias por desconocer o desatender la norma vigente no son menores. Según la Secretaría de Movilidad, quienes no acaten lo dispuesto tendrán que enfrentar multas económicas considerables e incluso corren el riesgo de que su automotor sea inmovilizado, tal como lo establece la legislación local. Por esto, la entidad recomienda mantener especial atención y actuar con previsión para evitar estas sanciones y proteger la economía familiar.

En paralelo a la medida de pico y placa, la Secretaría de Movilidad también ha emitido una alerta especial de seguridad para quienes se desplazan por la ciudad, especialmente conductores de automóviles, motociclistas y miembros del sector transporte. El aviso señala que los cruces en la calle 9 con 44 y en la calle 5 con 52 presentan problemas estructurales graves y continúan bajo riesgo de colapso. Como resultado, se recomienda planear rutas alternativas y hacer caso estricto a la señalización de desvíos y a las instrucciones impartidas por los agentes de tránsito que regulan estas zonas críticas.

De este modo, las autoridades insisten en la importancia de estar informados y respetar tanto la restricción de pico y placa como las advertencias sobre puntos críticos de la malla vial de Cali, para lograr una movilidad ordenada y segura.

¿Cuáles son las restricciones del pico y placa en Cali para este viernes, 4 de septiembre?

En la jornada de este viernes, la restricción de pico y placa en Santiago de Cali aplicará para vehículos particulares cuyas placas terminen en 7 y 8, en la franja horaria de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., según la Secretaría de Movilidad. El propósito es descongestionar las principales avenidas y evitar afectaciones al flujo vehicular.

¿Cuáles son los puntos de riesgo vial señalados por la Secretaría de Movilidad de Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los cruces de la calle 9 con 44 y de la calle 5 con 52 presentan serias afectaciones estructurales, generando riesgo de colapso. Por tal motivo, se recomienda emplear rutas alternas, respetar los desvíos y acatar estrictamente las instrucciones de los agentes de tránsito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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