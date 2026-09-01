Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali informó que se levantó la restricción especial de Pico y Placa que aplicaba provisionalmente en la denominada zona de emergencia de la ciudad. Esta decisión significa que la movilidad retorna a la normalidad en el casco urbano, lo que implica que nuevamente rige el esquema tradicional de Pico y Placa en toda la ciudad, en el horario habitual que va desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

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La dependencia distrital recordó a los ciudadanos la relevancia de organizar sus desplazamientos diarios para evitar sanciones. El sistema de Pico y Placa opera según el último dígito de la placa de cada vehículo: los lunes tienen restricción los automotores cuya placa termina en 9 y 0; los martes, 1 y 2; los miércoles, 3 y 4; los jueves, 5 y 6; y los viernes, 7 y 8. Esta normativa aplica para todos los vehículos particulares, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales para cualquier ajuste que se anuncie.

A pesar del levantamiento de la medida excepcional, la Secretaría de Movilidad junto con la Alcaldía subrayaron la necesidad de actuar con máxima precaución. Los análisis realizados indican que en algunos puntos críticos persisten condiciones riesgosas. En especial, las intersecciones de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52 permanecen afectadas; allí tanto las vías como las edificaciones aledañas exhiben daños y mantienen un riesgo latente de colapso, motivo por el que las autoridades reiteran la importancia de no circular por estos lugares y respetar las señales de desvío.

Para garantizar la seguridad vial, continúan los monitoreos técnicos y se mantienen los desvíos locales en los alrededores de los puntos comprometidos, buscando evitar cualquier situación que agrave el estado del terreno o ponga vidas en peligro. La administración municipal insiste en que es indispensable que conductores particulares, motociclistas y transportadores públicos planeen con anticipación rutas alternas y sigan estrictamente las indicaciones oficiales durante esta fase de recuperación. Mantenerse informado a través de los medios institucionales resulta clave para navegar con seguridad el periodo de transición tras la emergencia en el tránsito caleño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Pico y Placa en Cali luego del levantamiento de la restricción especial?

Tras desactivar la zona de emergencia, el Pico y Placa en Cali regresa a su operatividad normal en toda la ciudad. Esto significa que se restablece la rotación tradicional según el último número de la placa de cada vehículo y dentro del horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Es fundamental consultar regularmente los canales oficiales para estar al tanto de cualquier posible modificación.

¿Qué zonas de Cali siguen en alerta por riesgo vial después del levantamiento del Pico y Placa especial?

Según reportó la Secretaría de Movilidad, los cruces de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52 permanecen con restricciones debido al daño estructural en calzadas y edificaciones cercanas. Las autoridades recomiendan encarecidamente evitar estos puntos y acatar las señales de desvío mientras continúan las evaluaciones y obras de recuperación vial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.