Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, pieza clave en el gabinete de Abelardo de la Espriella, se encuentra en el centro de una intensa controversia pública y política. La razón de este llamado de atención es la muerte de al menos tres menores de edad durante los más recientes bombardeos militares contra estructuras criminales en el departamento del Guaviare. Según información de medicina legal, estos menores, que no superaban los 18 años, fueron identificados entre los fallecidos tras la operación.

Sigue a PULZO en Discover

El tema llegó al Congreso por iniciativa del representante Oscar Benavides, del movimiento Libres, quien fue el primero en exigir explicaciones formales sobre el proceder de la Fuerza Pública. Benavides, respaldado por 19 firmas de congresistas de partidos como Pacto Histórico y Alianza Verde, presentó la segunda moción de censura en el gobierno actual, esta vez dirigida al ministro Mora. En palabras del propio representante, “el ministro tiene que responder al país por la muerte de estos tres niños”. Benavides también subrayó que uno de los menores era afrodescendiente, víctima de reclutamiento forzado por parte de actores armados ilegales, recalcando la urgencia de proteger a la infancia en Colombia.

En el documento radicado ante el Congreso, los firmantes cuestionan las declaraciones del ministro Mora, quien, según ellos, habría justificado las acciones militares bajo el argumento de que los menores eran combatientes. Como señala la propuesta: “la respuesta constitucional del Estado frente a estos menores no puede reducirse a identificarlos retrospectivamente como integrantes de una estructura armada”.

La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, también fue enfática en exigir control político y claridad respecto a los procedimientos militares. Insistió en la importancia de explicar el cumplimiento de principios establecidos por el derecho internacional humanitario como distinción, precaución y proporcionalidad. Además, invitó a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, a la discusión, destacando que el comité interdisciplinario para prevención de reclutamiento infantil no estaría activo al momento de los hechos.

Por parte del gobierno, el ministro Mora sostuvo que los menores fallecidos “eran combatientes” y que la operación cumplió con todos los estándares legales, según declaraciones hechas por el Ejecutivo y emisiones de Mindefensa en redes sociales. Sin embargo, la identificación forense certificada por medicina legal confirmó que entre las víctimas había adolescentes, lo que intensificó el debate sobre los límites y responsabilidades legales, éticas y políticas de las operaciones militares en zonas de conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cuestiona al ministro de Defensa Jorge Mora por los bombardeos en Guaviare?

El ministro Jorge Mora ha sido llamado a rendir cuentas debido a la muerte de al menos tres menores de edad durante un bombardeo militar en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare. Legisladores y sectores sociales exigen explicaciones sobre la protección de niños en zonas de conflicto y el cumplimiento de principios del derecho internacional humanitario. El argumento principal se centra en si las fuerzas armadas distinguieron adecuadamente entre combatientes y víctimas del reclutamiento forzado.

¿Qué implica el derecho internacional humanitario en operaciones militares contra estructuras armadas?

El derecho internacional humanitario exige cumplir principios de distinción, precaución y proporcionalidad en operaciones armadas. Estos principios obligan a diferenciar entre combatientes y civiles, tomar medidas para evitar daños colaterales, y asegurar que la respuesta militar sea adecuada al objetivo y la amenaza. En este contexto, el cumplimiento de estas medidas es parte central de la controversia política y judicial abierta tras los bombardeos en el Guaviare.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.