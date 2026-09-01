Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso un ambicioso presupuesto para el año 2027, el cual asciende a COP 636 billones. Este será debatido y deberá ser aprobado por el cuerpo legislativo. Junto a esto, el Gobierno, bajo la dirección del ministro de Defensa Jorge Mora, ha intensificado su estrategia de seguridad, ejecutando tres bombardeos en menos de 20 días contra grupos criminales, más de 40 extradiciones y el cierre de mesas de diálogo de paz. El enfoque de esta política busca desmontar la llamada “paz total” implementada por la administración anterior, priorizando acciones de choque y endurecimiento de la seguridad.

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En cuanto a la financiación de la paz, el presupuesto contiene aumentos y reducciones en diferentes entidades nacidas del Acuerdo de Paz con las FARC. Por ejemplo, según el documento presentado al Congreso, la Jurisdicción Especial para la Paz recibirá COP 821.803 millones, lo que representa un alza del 10,4 % frente al último presupuesto del gobierno de Gustavo Petro. Este incremento envía un mensaje sobre la importancia de esta entidad durante el mandato de De la Espriella, aunque genera inquietudes sobre el cumplimiento de lo pactado, tanto en excombatientes como en figuras como el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, de acuerdo con El Espectador.

La Unidad de Restitución de Tierras también recibió un aumento del 8,8 %, alcanzando COP 514.471 millones. Sin embargo, la Agencia de Reincorporación y Normalización sufrió una reducción del 37 %, recibiendo COP 133.000 millones menos. De forma similar, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá un recorte del 2,6 %, equivalente a aproximadamente COP 5.000 millones. Además, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, señalada para su cierre por De la Espriella antes de asumir el poder, ya no figura en el presupuesto.

El gobierno asegura que los recursos para la paz serán claramente identificados y transparentes en el Presupuesto General de la Nación, con un total de COP 20,9 billones para asegurar el cumplimiento del acuerdo de La Habana, ejecutados por 48 entidades. Según el documento citado por El Espectador, COP 7,54 billones serán de inversión y COP 13,3 billones de funcionamiento, ajustados al Plan Marco de Implementación (PMI) y al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

En materia de seguridad, De la Espriella tiene planeados más de diez bombardeos en los primeros cien días de su gobierno, de los cuales ya se han realizado tres. Medicina Legal reporta la muerte de 32 personas en estas operaciones, incluidos al menos cuatro menores de edad, lo que generó cuestionamientos y respuestas oficiales defendiendo la legalidad de los procedimientos. La Defensoría del Pueblo recordó la prohibición absoluta del reclutamiento de menores por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), enfatizando en que siguen siendo víctimas y que el Estado debe extremar precauciones para proteger sus vidas. El Espectador fue la fuente principal de la información incluida en este artículo.

¿Cuánto dinero destina el presupuesto de De la Espriella a la implementación de la paz?

De acuerdo con el documento entregado al Congreso y reseñado por El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella destina COP 20,9 billones para cumplir el acuerdo de La Habana durante 2027, los cuales serán ejecutados por 48 entidades públicas, incluyendo recursos para inversión y funcionamiento, con el propósito de garantizar transparencia y control.

¿Qué consecuencias ha traído la estrategia de seguridad del gobierno De la Espriella según las fuentes citadas?

La intensificación de los operativos militares —incluyendo bombardeos recientes— ha generado polémica, especialmente por la muerte de menores reportada por Medicina Legal. Según la Defensoría del Pueblo, aunque los grupos ilegales son responsables del reclutamiento, los menores continúan siendo víctimas y el Estado debe buscar alternativas para preservar sus vidas, manteniendo el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.