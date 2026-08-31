El Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó los recursos que se habían planteado para la implementación del Acuerdo de Paz en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.

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(Vea también: El Congreso inicia discusión sobre el presupuesto general de la Nación 2027 con aumento proyectado y nuevas designaciones)

Según dio a conocer El Tiempo, la nueva propuesta reduce varias de las partidas que había presentado la administración de Gustavo Petro, aunque las diferencias más grandes se explican porque el anterior Gobierno había elevado de manera considerable algunas solicitudes.

El proyecto que dejó Petro contemplaba inicialmente recursos por $94,2 billones para la implementación de los seis puntos del acuerdo, mientras que la propuesta ajustada por la nueva administración los ubica en cerca de $9,5 billones. La diferencia, sin embargo, no significa que todos los recursos para la paz hayan caído en esa proporción, pues el punto de comparación también debe hacerse con las apropiaciones solicitadas para 2026.

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El cambio se produce en un contexto en el que De La Espriella ha marcado distancia con la política de paz de su antecesor. Su Gobierno presentó una nueva versión del presupuesto después de que las comisiones económicas del Congreso devolvieran el proyecto inicial para ajustar el monto total.

Uno de los casos más representativos es el primer punto del acuerdo, relacionado con la Reforma Rural Integral. Para 2026 se habían solicitado $12,8 billones, mientras que Petro elevó esa solicitud a $94,2 billones para 2027. La administración De La Espriella la redujo nuevamente a $9,5 billones, lo que representa una disminución de 25,3 % frente a los recursos solicitados para 2026, y no de más de 90 % como podría interpretarse al comparar únicamente las dos propuestas de 2027.

¿Qué pasó con los otros puntos del Acuerdo de Paz?

La reducción también aparece en otros componentes. En Participación Política, Petro había solicitado $10,7 billones para 2027, mientras que la nueva propuesta contempla $4.670 millones. Aunque la diferencia entre ambos proyectos es cercana al 99,9 %, frente a los $7.876 millones solicitados para 2026 el descenso es de 40,71 %.

En el tercer punto, correspondiente al Fin del Conflicto, el Gobierno Petro había planteado $12,7 billones para 2027. La administración De La Espriella dejó la solicitud en $1,7 billones. En este caso, la comparación con 2026 muestra un comportamiento distinto, pues para ese año se habían solicitado $1,1 billones, por lo que la nueva propuesta representa un aumento de 52,37 %.

Otro componente presenta incluso un incremento frente a lo solicitado por Petro. Para la solución al problema de las drogas, la nueva administración plantea $230.052 millones, frente a los $173.039 millones contemplados en el proyecto anterior.

Las cifras muestran, por tanto, que el cambio en el presupuesto de paz no consiste únicamente en eliminar recursos. El nuevo Gobierno modificó la distribución entre los diferentes puntos del acuerdo y, en algunos casos, aumentó las partidas frente a lo solicitado para la vigencia anterior.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación todavía debe continuar su trámite en el Congreso, por lo que las cifras podrían cambiar antes de su aprobación definitiva. La propuesta general asciende a $634,9 billones para 2027, una cifra que incluso supera en cerca de $60 billones el proyecto que había presentado Petro.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.