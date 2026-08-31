Por: Mall y Retail

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En América Latina, la tienda de barrio continúa siendo mucho más que un pequeño establecimiento comercial: es una de las principales canales de abastecimiento de los hogares. El más reciente análisis de NielsenIQ (NIQ) sobre el canal indirecto contabiliza cerca de 3,46 millones de puntos de venta en la región y confirma que este ecosistema representa alrededor del 37 % de las ventas de productos de consumo masivo.

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Su fortaleza está asociada a una ecuación difícil de replicar por los grandes formatos: cercanía, bajo desembolso, compra inmediata, venta fraccionada y conocimiento del cliente. La expansión de supermercados, hard discount y comercio electrónico no ha acabado con el tradicional; por el contrario, el consumidor combina canales y reserva para la tienda una misión fundamental: resolver las necesidades cotidianas con rapidez y dentro del presupuesto disponible.

Colombia, una potencia regional de la tienda de barrio

Colombia es una de las mayores expresiones de este fenómeno. NielsenIQ contabiliza 453.750 tiendas de barrio, equivalentes al 13,1 % de los 3’458.544 establecimientos tradicionales existentes en América Latina. El país sobresale también por el nivel de surtido.

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Una tienda colombiana maneja en promedio cerca de 350 artículos, frente a aproximadamente 2.000 que puede ofrecer un supermercado, y ocupa el segundo lugar regional en amplitud de portafolio, únicamente detrás de Argentina, donde el promedio llega a unos 500 artículos. Más que competir por profundidad de surtido, el tendero compite por tener disponibles las referencias de mayor rotación en el momento exacto en que el consumidor las necesita.

La composición de las ventas ayuda a entender esa lógica. Las bebidas generan el 63,5 % del dinero movilizado en las tiendas colombianas y los alimentos otro 24,5%. Además, los alimentos han aumentado su participación en 3,4 puntos porcentuales desde 2020. Cervezas, gaseosas, leche, pasabocas y cigarrillos concentran por sí solos cerca de la mitad de las ventas. Otro dato resulta especialmente revelador: 76 % de las ventas corresponde a productos cuyo desembolso individual es inferior a 6.000 pesos. El ticket promedio alcanza los 9.260 pesos, mientras el gasto acumulado de un hogar en este canal se aproxima a 276.993 pesos por trimestre. La tienda colombiana no necesariamente vence a un supermercado o un discounter por precio por unidad; gana por cercanía, velocidad, tamaño del desembolso y frecuencia de compra.

Cinco países y distintas formas de comprar

La comparación regional evidencia que el tradicional cambia de fisonomía según el país, aunque mantiene una importancia estratégica. En Ecuador existen alrededor de 130.000 tiendas de barrio y el canal tradicional concentra aproximadamente 65 % de las compras. NielsenIQ había contabilizado 128.800 puntos del canal tradicional, incluyendo tiendas, minimercados, panaderías, bazares y otros pequeños comercios, mostrando además la enorme cercanía física del formato con los hogares. Su funcionamiento está muy asociado a compras pequeñas y frecuentes, por lo que la tienda termina actuando como una prolongación de la despensa doméstica.

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En Perú, la tienda de barrio recibe principalmente el nombre de bodega y la capilaridad es todavía mayor. Existen unas 380.000 bodegas formales, aunque estimaciones gremiales elevan el universo hasta aproximadamente 500.000. Para efectos comparativos, utilizando la media del intervalo, el mercado puede estimarse en cerca de 440.000 establecimientos. Su importancia dentro del presupuesto familiar es enorme: durante el primer trimestre de 2026 las bodegas captaron 37 % del gasto en productos de consumo masivo, mientras los mercados de abasto concentraron otro 29 %. En conjunto, estos dos formatos tradicionales representan cerca de 66 % de la canasta FMCG, aproximadamente dos terceras partes del mercado.

Chile presenta una realidad diferente. Es el mercado de los cinco analizados con menor participación relativa del canal tradicional, pero NielsenIQ estima más de 105.000 puntos independientes, entre almacenes, minimarkets, botillerías y distribuidores. Este ecosistema responde por 33 % de las ventas de productos de consumo masivo, lo que significa que uno de cada tres productos todavía pasa por un establecimiento independiente. Allí el canal está más orientado a conveniencia y reposición, en medio de una estructura de supermercados, formatos modernos y comercio electrónico mucho más desarrollada.

En Argentina, por su parte, la proximidad está dividida entre almacenes, kioscos, minimercados y autoservicios independientes. NielsenIQ registra más de 194.700 puntos de venta independientes y sitúa alrededor del 35 % de las ventas de consumo masivo en el canal tradicional y los autoservicios. La dinámica reciente incluso ha favorecido estos formatos: durante el último bimestre de 2025 los almacenes aumentaron 8% su consumo y los autoservicios independientes 4%, mientras los supermercados de cadena retrocedieron 4 %. NIQ relaciona este comportamiento con consumidores que compran con mayor frecuencia y administran de manera más cuidadosa el dinero disponible.

Perú lidera la densidad comercial

Una mirada particularmente interesante surge al relacionar el número de establecimientos con la población. El número absoluto puede llevar a conclusiones equivocadas: Colombia tiene más tiendas registradas que Perú bajo determinadas mediciones, pero la densidad peruana resulta significativamente mayor.

Tomando un promedio de 440.000 bodegas en Perú y una población cercana a 34,2 millones de habitantes, existirían aproximadamente 129 establecimientos por cada 10.000 habitantes, es decir, una bodega por cada 78 personas. Colombia, con 453.750 tiendas y cerca de 53,4 millones de habitantes, tendría alrededor de 85 tiendas por cada 10.000 habitantes, una por cada 118 personas.

Ecuador, utilizando 130.000 establecimientos y unos 18,1 millones de habitantes, registra aproximadamente 72 tiendas por cada 10.000 habitantes, equivalentes a una por cada 139 personas. Chile, con 105.000 puntos independientes y alrededor de 19,9 millones de habitantes, tendría 53 por cada 10.000 habitantes, mientras Argentina, con 194.700 establecimientos y aproximadamente 45,9 millones de habitantes, se sitúa en unas 42 unidades por cada 10.000 habitantes.

Así, Perú aparece como el mercado más densamente atendido por el pequeño comercio, seguido por Colombia y Ecuador, mientras Chile y Argentina muestran una menor densidad. Esto también ayuda a comprender las distintas velocidades de penetración de supermercados y formatos de descuento: competir contra el tradicional significa enfrentarse no a una cadena, sino a cientos de miles de pequeños puntos localizados literalmente dentro de los barrios.

Para fabricantes, distribuidores y retailers, la conclusión es clara. La tienda de barrio no es un vestigio de un retail que todavía no se ha modernizado. Es un formato perfectamente adaptado a buena parte de la realidad económica y cultural latinoamericana. Mientras los supermercados ganan en amplitud de surtido y los discounters compiten agresivamente en precio, el tradicional conserva ventajas difíciles de copiar: proximidad, velocidad, desembolso controlado, compra fraccionada y conocimiento del comprador. Colombia ocupa una posición especialmente relevante por escala y densidad, mientras Perú y Ecuador evidencian una dependencia aún mayor. En una región cada vez más omnicanal, las marcas que quieran ganar participación tendrán que seguir ganándose también un espacio privilegiado en la tienda de la esquina.

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