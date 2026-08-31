Por: El Espectador

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En las primeras semanas de gobierno de Abelardo de la Espriella, la estrategia de seguridad prometida durante su campaña empezó a evidenciarse con operaciones militares directas contra las estructuras criminales. La implementación de esta política se hizo evidente tras los dos bombardeos ejecutados en los primeros días del mandato, en los que, lamentablemente, han muerto cuatro menores de edad. Este resultado, además de avivar una polémica constante en el país, expone nuevamente la complejidad de un fenómeno reiterado: varios menores son reclutados por grupos ilegales y acaban perdiendo la vida durante bombardeos o enfrentamientos entre grupos criminales y la fuerza pública.

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Las acciones militares recientes estuvieron dirigidas, primero, contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la región del Catatumbo, Norte de Santander, el 10 de agosto, donde murió un niño. Posteriormente, el 27 de agosto, otra operación fue desplegada en Guaviare contra las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’ y, según información de Medicina Legal, en ese ataque fallecieron tres menores de edad. A pesar de la tragedia y la respuesta de rechazo expresada desde diversos sectores nacionales, el presidente Abelardo de la Espriella, acompañado de su ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora y la cúpula militar, sostuvo que ambas operaciones se organizaron según los parámetros establecidos por el Derecho Internacional Humanitario, conocido por sus siglas como DIH.

De acuerdo con lo manifestado por el ministro Mora, “el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”. Varias voces han señalado que, aunque el enfoque militar ha sido intensificado, persiste una grave falencia en políticas de prevención suficientes que ataquen de raíz el problema del reclutamiento de menores. Este contexto deja al descubierto que, más allá de los operativos armados, el Estado aún enfrenta el desafío de generar soluciones integrales que impidan que los menores sean víctimas dentro de la confrontación armada en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances tiene Colombia en la prevención del reclutamiento de menores por grupos armados?

Según los hechos mencionados, hasta el momento no se han registrado avances significativos en las políticas orientadas a prevenir el reclutamiento de menores, lo que se mantiene como un tema pendiente y motivo de preocupación para la sociedad colombiana.

¿Qué significa el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el contexto de las operaciones militares?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de reglas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan en las hostilidades, especialmente a los civiles y, en este caso, a los menores reclutados por grupos armados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.