Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una situación alarmante se vivió en el sector Jordán Novena Etapa de Ibagué durante la tarde del martes, cuando un incendio sorprendió a la comunidad hacia las 3:00 p.m. en la zona trasera del parque de los Tulipanes. El incidente originó una densa columna de humo y generó preocupación entre los residentes, dado el riesgo inminente para las viviendas y conjuntos residenciales cercanos. La cercanía de las llamas hizo temer lo peor, pero los vecinos demostraron organización y valentía al encargarse personalmente de combatir el fuego.

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Según informaron los habitantes del área, la emergencia fue manejada en las primeras etapas gracias a su intervención directa. Muchos acudieron con baldes, mangueras y extintores, elementos con los que intentaron sofocar el incendio. De acuerdo con lo relatado por algunos testigos, justo cuando estos esfuerzos comenzaban, empezó a llover en el sector, lo que facilitó la tarea y ayudó a controlar rápidamente las llamas antes de que se propagaran a otras zonas habitadas.

La interpretación que circula entre los vecinos es que las causas del incendio podrían tener un origen intencional. Luisa Vizcaya, una residente del lugar, señaló que la aparición repentina de las llamas y la presencia de llantas amontonadas, acompañadas de botellas y otros objetos, motivaron la sospecha de que el fuego fue provocado. Vizcaya manifestó: “Nosotros creemos que fue provocado”, dejando claro que esta versión hasta ahora corresponde únicamente a la percepción de la comunidad y no cuenta con confirmación oficial de las autoridades.

A pesar de la gravedad del susto, la comunidad logró sofocar completamente el fuego, impidiendo daños en las viviendas colindantes. Luisa Vizcaya reveló también que no es la primera vez que este tipo de situación ocurre en la zona, aunque en ocasiones previas los intentos de incendio no alcanzaron la magnitud de lo vivido este martes. Los vecinos, por ahora, esperan el pronunciamiento de las autoridades para esclarecer el origen del fuego y determinar si efectivamente alguien actuó de manera deliberada al provocar la conflagración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió durante el incendio en Jordán Novena Etapa, Ibagué?

El incendio se originó cerca de las 3:00 p.m. en la zona trasera del parque de los Tulipanes y causó alarma entre los habitantes de Jordán Novena Etapa, Ibagué, debido al peligro que representaba para las viviendas cercanas. Vecinos utilizaron baldes, mangueras y extintores para controlar las llamas, y gracias a la lluvia lograron extinguir el fuego antes de que se extendiera. No se reportaron daños en las casas aledañas.

¿Por qué la comunidad sospecha que el incendio fue provocado en Ibagué?

Algunos habitantes, como Luisa Vizcaya, señalaron la presencia de llantas agrupadas y botellas en el lugar, lo que les hizo pensar que el fuego podría haber sido causado de manera intencional. Sin embargo, hasta el momento esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y permanece como una sospecha basada en observaciones de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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