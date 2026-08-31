Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los conductores que transitan por la calle 103 con carrera Quinta de Ibagué deberán modificar sus recorridos habituales debido a la implementación de nuevos semáforos en esta zona. Esta medida establece que los giros a la izquierda en este cruce quedan totalmente prohibidos. La decisión, de acuerdo con la información divulgada, busca evitar cruces peligrosos y reducir tanto trancones como accidentes viales en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

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Con la entrada en funcionamiento de los semáforos, quienes descienden por la carrera Quinta ya no tienen permitido doblar hacia la izquierda para tomar la calle 103. Ahora, los conductores deben continuar su trayecto hasta el sector conocido como Santa Ana, en la Y, donde podrán realizar el retorno y regresar por la misma vía para acceder a la calle 103 en dirección a la avenida Ambalá. Esta nueva dinámica de tránsito solicita atención especial de parte de los usuarios habituales, ya que representa un cambio que podría impactar sus tiempos de desplazamiento y la organización del tráfico local.

La restricción también afecta a quienes suben por la carrera Quinta y desean ingresar a la calle 103, rumbo a sectores como Yerbabuena o Tolima Grande. Para estos conductores, la ruta permitida implica continuar hasta la calle 100, cerca del Mercacentro, donde está habilitado un retorno. Solo tras efectuar este trayecto, podrán descender de nuevo por la carrera Quinta y tomar la calle 103 mediante un giro que sí está autorizado en ese punto.

Los habitantes del conjunto residencial Yerbabuena también verán modificados sus recorridos de salida. Ahora no podrán cruzar directamente a la calle 103 ni seguir por la carrera Quinta desde ese sector. La nueva ruta los obligará a atravesar Tolima Grande en dirección a la calle 100, donde se sitúa el semáforo de Mercacentro, permitiendo incorporarse finalmente a la vía principal.

Estas modificaciones entran en vigor junto con los semáforos de la calle 103 con carrera Quinta. Por lo anterior, las autoridades recomiendan a los conductores prestar atención a la señalización renovada para evitar sanciones. Esta medida se orienta a mejorar la movilidad y la seguridad vial en un cruce que ha presentado dificultades.

¿Por qué se prohibieron los giros a la izquierda en la calle 103 con carrera Quinta en Ibagué?

La medida de prohibir los giros a la izquierda en la calle 103 con carrera Quinta en Ibagué se implementó con el objetivo de reducir la posibilidad de trancones y accidentes. De acuerdo con la información oficial, la decisión responde a la necesidad de evitar cruces peligrosos en una zona de alto flujo vehicular tras la instalación de nuevos semáforos.

¿Cuáles son los nuevos recorridos para acceder a la calle 103 en Ibagué tras la instalación de los semáforos?

Después de la puesta en funcionamiento de los nuevos semáforos, los conductores que necesitan tomar la calle 103 deben utilizar vías alternas. Si bajan por la carrera Quinta, tendrán que ir hasta Santa Ana para retornar y tomar luego la calle 103. Si suben por la carrera Quinta, deberán llegar hasta la calle 100, hacer el retorno y descender nuevamente hacia la calle 103. Quienes salen de Yerbabuena deben pasar por Tolima Grande y tomar la calle 100 para incorporarse a la vía principal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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