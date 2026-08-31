Lucas Murillo, el niño de 7 años que conmovió al país al pedir ayuda públicamente para enfrentar la compleja enfermedad cardíaca que padece, ya llegó a la Fundación Cardiovascular de Colombia, ubicada en Floridablanca, Santander.

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El menor fue trasladado desde Cúcuta en un avión ambulancia para recibir atención especializada. Ahora, su estado de salud será evaluado por médicos de la institución, un paso determinante dentro del proceso que necesita para conocer las alternativas de tratamiento y avanzar en los procedimientos médicos que requiere.

La llegada de Lucas al centro hospitalario ocurre después de que su historia alcanzara gran repercusión en redes sociales y llegara incluso hasta el presidente Abelardo de la Espriella.

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#Bucaramanga | A esta hora llegó a la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, Lucas Murillo, el niño de Norte de Santander que padece una compleja enfermedad cardíaca y cuyo caso llegó hasta la Presidencia de la República.

El menor fue trasladado desde Cúcuta en… pic.twitter.com/K1s9R0CrRq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 31, 2026

La petición de Lucas Murillo que conmovió al país

La situación del niño se conoció por medio de un video en el que él mismo explicó las dificultades que ha enfrentado desde su nacimiento. Lucas nació con una compleja cardiopatía y, a sus 7 años, ya ha pasado por tres cirugías de corazón abierto.

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Además, necesita oxígeno de manera permanente y requiere una atención médica especializada para establecer si puede continuar en el proceso que le permitiría ingresar a una lista de espera para un trasplante de corazón.

En su mensaje, Lucas explicó que su madre llevaba cerca de un año buscando las autorizaciones necesarias ante la Nueva EPS para acceder a exámenes y procedimientos médicos fundamentales para su condición.

Entre ellos se encuentra un cateterismo y otras valoraciones que permitirían a los especialistas conocer con mayor precisión su situación y determinar cuáles son los siguientes pasos.

Una de las frases que más impacto causó fue su súplica para recibir ayuda. El niño aseguró que quería seguir viviendo y continuar estudiando, pues habló con orgullo de su desempeño en el colegio y de su deseo de seguir aprendiendo.

Lucas también manifestó la preocupación que tiene por la demora en la atención que necesita, debido a la gravedad de su enfermedad.

Abelardo de la Espriella intervino en el caso del niño

Después de conocer el video, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció públicamente y aseguró que había dado instrucciones a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que asumiera personalmente el seguimiento del caso.

El mandatario pidió establecer contacto con la familia de Lucas, revisar la situación relacionada con la atención médica y procurar que el niño pudiera acceder a los exámenes, tratamientos y especialistas que necesita.

Posteriormente, De la Espriella también sorprendió al menor con una llamada telefónica. Durante la conversación, le expresó que no estaba solo y que recibiría apoyo para enfrentar la difícil situación que atraviesa.

El presidente, además, manifestó su intención de visitar próximamente a Lucas en Cúcuta y le envió un mensaje de ánimo en medio del complejo momento que vive junto a su familia.

Ahora, con su llegada a la Fundación Cardiovascular de Colombia, comienza una nueva etapa para el niño. Los especialistas deberán valorar su condición y definir el camino médico que puede seguir.

La expectativa está puesta en los resultados de esa evaluación y en que Lucas pueda recibir oportunamente la atención que requiere para enfrentar una enfermedad que ha marcado su vida desde sus primeros años.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.