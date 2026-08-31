El presidente Abelardo De La Espriella entregó en la mañana de este lunes un nuevo balance sobre la operación militar de bombardeo ejecutada en el departamento del Guaviare contra estructuras de las disidencias. Según la información oficial brindada por el mandatario, la ofensiva deja un saldo de ocho integrantes de la estructura de alias Iván ‘Mordisco’ muertos, tres capturados y dos personas recuperadas que manifestaron ser menores de edad, cuyas identidades se encuentran en proceso de verificación.

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Este pronunciamiento se conoció horas después de que el Gobierno confirmara la muerte de tres menores de edad en otro resultado operacional presentado la semana pasada en esa misma región del país. Sin embargo, información revelada indica que ambos balances corresponden en realidad a un mismo despliegue aéreo realizado contra las facciones de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las cuales mantenían una confrontación armada en la zona.

En su declaración, el jefe de Estado precisó que la operación militar estuvo dirigida de manera específica contra el frente Carolina Ramírez, una facción que opera bajo las órdenes de alias El Tigre o ‘Pintado’, un cabecilla por el cual las autoridades indagan si pereció en medio del bombardeo. Este individuo es señalado de coordinar acciones armadas en los departamentos de Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, además de ordenar atentados contra la Fuerza Pública y promover el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, por lo que cuenta con una circular de Interpol.

“Los combates continúan y las tropas mantienen la presión. Estamos verificando si alias ‘El Tigre’ se encuentra entre los muertos en desarrollo de la operación y lo confirmaremos cuando tengamos plena identidad”, afirmó De La Espriella, quien además advirtió a las estructuras armadas que la ofensiva gubernamental no se detendrá.

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Detrás de este reporte se encuentra una compleja operación ejecutada el pasado jueves, cuando aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana —integrada por cinco aviones Kfir y seis Súper Tucano— atacaron posiciones estratégicas de los grupos disidentes que se enfrentaban entre sí. Posteriormente, las unidades terrestres avanzaron sobre el área de operaciones para asegurar el terreno y recuperar los cuerpos, los cuales fueron trasladados para que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelante las labores técnicas de identificación.

Este nuevo episodio vuelve a colocar en el centro del debate nacional la discusión sobre el reclutamiento ilegal de menores por parte de los grupos armados al margen de la ley y los protocolos de planeación aplicados por las Fuerzas Militares en operaciones aéreas sobre campamentos ilegales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.