Tres menores de edad se encuentran entre las 10 personas que murieron durante un bombardeo de la Fuerza Pública contra una estructura de las disidencias de las Farc en zona rural de El Retorno, Guaviare, ocurrido el pasado 27 de agosto.

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La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que recibió los cuerpos relacionados con la operación militar denominada Operación Amón. Según la entidad, nueve de las 10 personas fallecidas ya fueron identificadas.

De acuerdo con el reporte forense, entre los cuerpos identificados hay cuatro mujeres y cinco hombres. Tres de las víctimas eran menores de edad. La identidad y las circunstancias relacionadas con el décimo cuerpo todavía son materia de análisis.

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El cadáver que permanece sin identificar podría corresponder a Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con el alias de ‘Urías Perdomo’, quien sería uno de los integrantes de la estructura armada contra la que estaba dirigida la operación. Sin embargo, esta información aún debe ser confirmada por las autoridades mediante los procedimientos de identificación correspondientes.

Qué se sabe de la operación en Guaviare

La operación militar se desarrolló en una zona rural de El Retorno, Guaviare, contra integrantes de una estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Según los reportes conocidos sobre el operativo, las Fuerzas Militares adelantaron un bombardeo y posteriormente ingresaron a la zona para asegurar el área. Las autoridades reportaron inicialmente la muerte de 10 personas señaladas de pertenecer a la estructura armada.

La confirmación de que tres de las víctimas eran menores de edad incorpora un nuevo elemento a la investigación de los hechos, especialmente por el contexto de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

La situación del reclutamiento de menores continúa siendo uno de los problemas asociados al conflicto armado colombiano. En diferentes zonas afectadas por la presencia de organizaciones armadas, las autoridades y organismos de derechos humanos han advertido sobre la vinculación de menores a estas estructuras.

La Operación Amón ocurrió pocas semanas después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, el 7 de agosto de 2026, y hace parte de las primeras acciones militares de su administración contra estructuras armadas ilegales.

(Ver también: Golpe a la Segunda Marquetalia: capturan a 11 personas, incluidos dos cabecillas, en Meta)

Por ahora, Medicina Legal continúa con los procedimientos forenses correspondientes para establecer plenamente la identidad de la décima persona fallecida y completar la información sobre las víctimas de la operación.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.