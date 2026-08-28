Por: Canal Uno

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La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad que tenían Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y el activista Beto Corral. La determinación no es definitiva, pues cuentan con un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión.

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De esta manera, Guerrero, muñoz y Corral podrán pedirle a la entidad que estudie nuevamente la decisión antes de que quede en firme.

Los beneficiarios habían recibido protección durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La asignación ocurrió cuando Augusto Rodríguez estaba al frente de la UNP.

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Ahora, la entidad resolvió retirar esos esquemas. El siguiente paso dependerá de si los afectados presentan o no el recurso dentro del tiempo establecido. La revisión será el mecanismo para controvertir la decisión adoptada por la Unidad.

Guerrero enfrenta un proceso ante la Fiscalía

La situación de Juliana Guerrero también está marcada por el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La entidad le imputó cargos por la presunta utilización de títulos falsos de la Universidad San José en su hoja de vida. De acuerdo con la acusación, esos documentos habrían sido presentados para su posesión como viceministra de las Juventudes.

A este proceso se suman denuncias relacionadas con supuestos beneficios económicos obtenidos a partir del trámite de contratos en entidades del anterior gobierno.

(Lea también: Juliana Guerrero aclara qué pasó con sus escoltas y contradice versión sobre retiro del esquema)

El caso de ‘Beto ‘Corral

Por su parte, ‘Beto’ Corral regresó a Colombia después de ser expulsado de Estados Unidos. Su caso fue expuesto por el gobierno de Donald Trump en relación con el supuesto uso indebido de las normas de asilo estadounidenses.

Con la decisión de la UNP, Corral también queda ante la posibilidad de recurrir el retiro de su esquema de seguridad. Para hacerlo, deberá presentar el recurso de revisión dentro del plazo de 10 días.

Por ahora, la decisión de la Unidad modifica la protección que tenían ambos. La eventual presentación de los recursos será el paso que determine si la entidad vuelve a estudiar sus respectivos casos.

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