Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el reciente sismo que sacudió la capital vallecaucana, la Alcaldía de Cali, liderada por Alejandro Eder, junto a la Policía Metropolitana, implementó un plan de contingencia enfocado en preservar la seguridad y el patrimonio de los habitantes afectados. Según la información disponible, este dispositivo especial se orienta de manera prioritaria hacia los sectores donde las edificaciones presentan daños estructurales considerables, tales como Capri, Los Cámbulos, Ana Pilar, Cantabria, la Calle 5 con Carrera 42 y el Edificio de Colores.

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Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, precisó que la vigilancia en estos puntos críticos es permanente y articulada, con el objetivo de evitar robos en viviendas que han sido evacuadas. La urgencia de la medida responde no solo a la magnitud de los daños, sino también a la necesidad de proteger a las familias que han visto comprometidos sus hogares y pertenencias tras la emergencia sísmica.

De acuerdo con las autoridades, la Policía Metropolitana desplegó cerca de 1.200 uniformados dedicados exclusivamente a atender situaciones derivadas de la emergencia. Esta estrategia tiene dos componentes principales. El primero consiste en la instalación de puestos fijos de control en áreas donde hubo colapso de edificios y se llevan a cabo tareas de remoción de escombros. El segundo elemento son los patrullajes móviles, con equipos motorizados que recorren constantemente las zonas vulnerables, reforzando su presencia sobre todo durante la madrugada, momento en que los riesgos de hurto pueden incrementarse.

A este despliegue oficial se sumó el respaldo del sector de la seguridad privada. Varias empresas han dispuesto guardas motorizados para efectuar rondas nocturnas, incluso en edificaciones que no tienen contratos activos con estas compañías, mostrando una actitud solidaria frente a la emergencia. La vigilancia combinada entre la Policía y la seguridad privada busca garantizar la custodia de bienes y personas con el mayor rigor posible.

El secretario Garcés también hizo un llamado enfático a la población para que no ingrese a estructuras que presenten riesgo de ruina ni contrate servicios informales para rescatar objetos personales. Insistió en que cualquier recuperación de pertenencias debe coordinarse directamente con la fuerza pública o las administraciones de los edificios, reforzando, en la medida que las condiciones lo permitan, los accesos expuestos en las plantas bajas de las construcciones dañadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el plan de seguridad implementado en Cali tras el sismo?

El plan de seguridad implementado por la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana consiste en la asignación de puntos fijos de control en los sitios de mayores daños, junto con patrullajes motorizados constantes en las zonas vulnerables, especialmente en la madrugada. Además, cuenta con el apoyo del personal de seguridad privada en recorridos nocturnos, lo que busca prevenir hurtos y proteger tanto la integridad como los bienes de los afectados.

¿Qué recomendaciones entregaron las autoridades a los damnificados por el terremoto en Cali?

Las autoridades recomendaron a los damnificados evitar a toda costa ingresar a edificaciones con riesgo de colapso y no recurrir a servicios informales para recuperar sus pertenencias. Señalaron que cualquier extracción de objetos debe hacerse en coordinación con la fuerza pública o los administradores de los edificios, y, si es posible, reforzar o cerrar los accesos expuestos en los primeros pisos de las construcciones afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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