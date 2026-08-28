Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el departamento del Valle del Cauca el 10 de agosto de 2026 continúa generando impactos devastadores, especialmente en las edificaciones religiosas de la región. Según un censo preliminar realizado por la Alcaldía de Cali, cerca de 250 templos de diferentes creencias fueron inspeccionados, y 89 de ellos presentan daños físicos. Esto representa el 35% de los inmuebles religiosos evaluados, una cifra que expone la magnitud del daño en el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Un análisis técnico de la administración distrital detalla que 31 templos tienen daños leves, 27 moderados, otros 27 severos y cuatro presentan colapso o pérdida total. Territorialmente, la comuna 17 fue la más afectada, con 35 templos impactados; la comuna 19 registró 29 casos y la comuna 2 sumó 19 iglesias en mal estado. Estos datos reflejan cómo el sismo afectó zonas específicas del municipio, alterando el funcionamiento cotidiano de varias comunidades religiosas.

En cuanto a la Iglesia católica, el reporte indica que 14 templos fueron cerrados bajo medida cautelar hasta que se determine con detalle su estado estructural. Entre estos recintos, seis son bienes de interés cultural, lo que añade un elemento de preocupación patrimonial, ya que la historia y la identidad local están en riesgo. La Arquidiócesis de Cali estimó al menos 100 iglesias y capillas con algún nivel de afectación en el departamento, siendo 47 de ellas urbanas.

El caso más emblemático es el de la Iglesia de La Merced, considerada el lugar de nacimiento de Santiago de Cali y símbolo fundacional de la ciudad. El terremoto provocó el colapso parcial de su cubierta y graves deterioros en su torre principal y muros, unos minutos después de una eucaristía matutina, hecho que evitó víctimas entre los asistentes y religiosas residentes. Por su parte, la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol presenta daños estructurales serios que exigirán hasta tres años de trabajos de restauración.

Otras estructuras, como la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sufrieron daños irreparables y se ordenó su demolición. Similar destino corrieron la parroquia de San José en La Cumbre y la Capilla de la Medalla Milagrosa, además de afectaciones a templos de otras denominaciones religiosas presentes en la región.

Frente a esta emergencia, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, arzobispo de Cali, ordenó la conformación del Comité de Reconstrucción Arquidiocesano, a cargo del obispo auxiliar Arnulfo Moreno Quiñonez, para coordinar la captación de recursos y levantar nuevamente estos espacios emblemáticos bajo el lema "La esperanza también se reconstruye". A pesar del cierre preventivo de los templos, la actividad eclesial persiste en sedes alternas y se continúa brindando asistencia humanitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles iglesias y templos resultaron con daños graves tras el terremoto en Cali?

Según el censo de la Alcaldía de Cali y la Arquidiócesis local, los templos más afectados incluyen la Iglesia de La Merced, la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la parroquia de San José en La Cumbre y la Capilla de la Medalla Milagrosa. Estos recintos, además de su valor religioso, representan parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad.

¿Qué medidas ha tomado la Iglesia católica y la Alcaldía tras el sismo en el Valle del Cauca?

La Iglesia católica, a través del arzobispo de Cali y el Comité de Reconstrucción Arquidiocesano, asumió la coordinación para captar recursos y planear la restauración de los templos. Por su parte, la Alcaldía de Cali implementó cierres preventivos de templos afectados y promovió censos técnicos para evaluar daños, priorizando la seguridad de los feligreses y la preservación de bienes culturales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.