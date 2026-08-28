Ana María Saavedra, la única integrante de su familia que sobrevivió al terremoto en Cali, hace parte de las cuatro familias damnificadas que recibirán una vivienda completamente amoblada, como parte de las medidas anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella junto con Marval para atender a los afectados por el sismo.

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La entrega de estas casas busca convertirse en un alivio para familias que quedaron sin un lugar donde vivir después de la emergencia. Además de Saavedra, las personas beneficiadas son Diana Marcela Troncoso, Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez.

La historia de Ana María detrás de una de las casas

El caso de Ana María es particularmente doloroso. La joven sobrevivió al terremoto, pero sus dos hermanas trillizas no corrieron con la misma suerte. Sus padres también murieron durante la emergencia.

Su historia quedó entre las que reflejan la magnitud humana de la emergencia y la situación de las personas que ahora deben reconstruir sus vidas después del terremoto.

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#Cali | El presidente Abelardo de la Espriella anunció que, junto con Marval, se entregarán cuatro viviendas amobladas a familias víctimas de la emergencia en el Valle. Las beneficiarias son Diana Marcela Troncoso, Ana María Saavedra, Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez. pic.twitter.com/lXBj50zqu6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 28, 2026

Gobierno anunció más ayudas para los damnificados

El anuncio se hizo desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde el presidente De La Espriella aseguró que hará seguimiento a las obras de reconstrucción en la región.

“Estaré al tanto de las obras de reconstrucción que se hagan en la región. Vendré las veces que sea para verificar que se ejecuten”, afirmó el mandatario durante su intervención.

También ratificó la destinación de recursos mediante el recién creado Fondo Milagro y la movilización de un crédito de 200 millones de dólares para atender la crisis habitacional y de infraestructura en los departamentos afectados.

Entre las medidas anunciadas está, además, un subsidio directo de arrendamiento de 1.050.000 pesos mensuales para las personas que perdieron sus viviendas.

Este apoyo se entregará inicialmente durante tres meses, aunque el Gobierno indicó que podrá extenderse por otros tres meses, dependiendo de cómo avancen las obras y de la actualización del censo de damnificados.

Más de 1.200 predios serían habilitados temporalmente

Como parte de la respuesta a la emergencia, también se ordenó revisar la posibilidad de habilitar de inmediato más de 1.200 predios para alojar de manera provisional a las familias damnificadas por el sismo.

La intención es ofrecer una solución temporal mientras avanzan los trabajos de reconstrucción y se definen las alternativas de vivienda para quienes perdieron sus hogares.

En medio de esas medidas, la historia de Ana María Saavedra se convierte en uno de los rostros más duros de la tragedia: sobrevivió al terremoto, pero tuvo que enfrentar la pérdida de sus padres y de sus dos hermanas trillizas. Ahora, una vivienda busca darle un punto de partida para reconstruir su vida.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.