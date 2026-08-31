Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Desde el lunes 31 de agosto, los habitantes y conductores que se movilizan por la avenida Ambalá deben estar atentos a un nuevo cierre vial que se implementará en el sector de El Salado. De acuerdo con la información disponible, las autoridades han dispuesto el cierre total de las calles 115 y 119, un tramo clave que quedará inhabilitado mientras avanzan las obras de pavimentación en esta zona estratégica de la ciudad.

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Este cierre hará parte de una nueva fase en los trabajos de mejoramiento vial que ya se venían desarrollando en la avenida Ambalá. La decisión de cerrar completamente estas vías responde a la necesidad de garantizar la seguridad, tanto para los trabajadores de la obra como para quienes normalmente transitan por estos corredores. Según información oficial, el bloqueo estará acompañado por la debida señalización, con el propósito de orientar a los conductores y prevenir confusiones o congestiones adicionales, sobre todo en las horas de más alto flujo vehicular.

Ante la restricción, se ha establecido una ruta alterna para quienes se vean afectados por el cierre. Los conductores podrán desviarse por la calle 115 y posteriormente por la calle 125, dependiendo de las condiciones de movilidad y la situación específica del sector en ese momento. Las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con antelación, tomando en consideración el tiempo extra que seguramente demandará la nueva ruta, sobre todo durante las horas pico o de mayor tránsito en la ciudad.

Vale la pena señalar que el cierre de este tramo comenzará a regir desde el lunes 31 de agosto. Con la medida, se busca avanzar en el proceso de pavimentación y mejorar considerablemente la infraestructura vial de El Salado. Por ahora, la recomendación principal es estar atentos a la señalización instalada y mantenerse informados acerca del desarrollo de las obras, para así evitar retrasos y contratiempos en sus recorridos habituales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas alternas debido al cierre en El Salado por obras en la avenida Ambalá?

La ruta alterna sugerida para los conductores ante el cierre total de las calles 115 y 119 consiste en transitar primero por la calle 115 y luego utilizar la calle 125, según las condiciones de movilidad del sector. Esta medida busca facilitar la circulación y evitar congestiones mientras se desarrollan las obras de pavimentación.

¿Desde cuándo rige el nuevo cierre vial en El Salado por trabajos de pavimentación?

El nuevo cierre vial en El Salado comienza a regir desde el lunes 31 de agosto, y permanecerá vigente mientras continúan las labores de mejoramiento de la infraestructura vial sobre la avenida Ambalá, especialmente en las calles 115 y 119.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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