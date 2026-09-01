Por: Noticiero 90 minutos

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La historia de Mayerli Arrigui emergió como un ejemplo de solidaridad y fortaleza durante la tragedia del colapso del edificio Cantabria, ubicado en el sur de Cali. De acuerdo con información de 90 Minutos, mientras decenas de equipos de socorro y ciudadanos llegaban al lugar para colaborar, fue el liderazgo de Arrigui el que resaltó, impulsado por una motivación profundamente personal: su propia madre residía cerca de la estructura colapsada, y su familia había logrado salir ilesa del desastre. Esta vivencia, lejos de paralizarla, la llevó a movilizarse con un solo propósito: permitir que más personas pudieran reencontrarse con sus seres queridos tras la emergencia.

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Durante seis días consecutivos, Mayerli Arrigui sumó sus fuerzas a las de los rescatistas y voluntarios, trabajando incansablemente al lado de quienes removían escombros y buscaban sobrevivientes. A mano limpia y empleando baldes, el grupo enfrentó el panorama de incertidumbre que imponían los restos del edificio. El esfuerzo conjunto rindió frutos valiosos: el rescate de cuatro personas con vida, entre ellas un niño de tres años. Según relata 90 Minutos, el espíritu de esperanza y resiliencia que se evidenció en esos rescates motivó a los presentes a no claudicar frente a la adversidad, inspirados también por el papel heroico de la madre del menor salvado.

El compromiso y la capacidad de Mayerli para organizar y liderar a los voluntarios en el área del desastre no surgieron de la casualidad, sino que fueron forjados en su propia historia de supervivencia. Tal como cuenta 90 Minutos, Arrigui vivió doce años en situación de calle, especialmente en el sector del Coliseo del Pueblo; en ese tiempo enfrentó el abandono, la adicción y la violencia. También inició estudios en auxiliar de enfermería, aunque no los finalizó debido a dificultades personales e incursión en el consumo de sustancias. Superadas esas adversidades, pudo dejar atrás las adicciones y canalizar su resiliencia, lo que ahora le permite liderar procesos solidarios cuando la comunidad más lo necesita.

Actualmente, Mayerli sostiene a sus dos hijos (un niño y una niña) vendiendo velas e inciensos en los buses del transporte masivo MIO, logrando ingresos diarios que dedica íntegramente a sus pequeños. Como describe 90 Minutos, una beca para estudiar cosmetología, impulsada por un benefactor al que define como su "ángel", se ha convertido en la esperanza de una vida estable y un horizonte seguro para ella y su familia. La experiencia de Mayerli evidencia que la capacidad de servicio y empatía no dependen de los recursos materiales, sino de una voluntad persistente. Además, revela cómo el respaldo solidario y los esfuerzos para la reinserción social pueden transformar vidas y fortalecer el tejido de la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Mayerli Arrigui y cómo contribuyó en el rescate del edificio Cantabria?

Mayerli Arrigui es una voluntaria y líder comunitaria que destacó durante la emergencia provocada por el colapso del edificio Cantabria, en el sur de Cali. Su participación fue fundamental en la coordinación de voluntarios y en las tareas de rescate, donde ayudó a salvar la vida de cuatro personas, incluida la de un menor de tres años, según reporta 90 Minutos.

¿Cómo influyó el pasado de Mayerli Arrigui en su papel durante la emergencia en Cali?

De acuerdo con la información de 90 Minutos, el pasado de Mayerli Arrigui, marcado por doce años en situación de calle y experiencias de adicción y violencia, fortaleció su resiliencia y liderazgo. Esas vivencias la dotaron de un carácter capaz de afrontar situaciones extremas, lo que resultó esencial para organizar y guiar a los voluntarios durante las labores de búsqueda y rescate tras el colapso en Cantabria.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.