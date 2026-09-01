Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal protagonizaron este primero de septiembre un nuevo enfrentamiento en redes sociales. La discusión comenzó con un mensaje de la senadora, quien calificó al exrepresentante a la Cámara como “malagradecido”.

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La respuesta de Polo Polo no tardó en llegar. El político, que falló en su intento de volver al Congreso este 2026, le pidió a Cabal dejar atrás una discusión que comenzó hace aproximadamente un año y aprovechó su mensaje para defender su respaldo a Abelardo de la Espriella.

El intercambio volvió a poner en evidencia las diferencias entre dos figuras políticas que estuvieron cercanas en el pasado y que ahora protagonizan una nueva disputa pública.

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María Fernanda Cabal llamó “malagradecido” a Miguel Polo Polo y él respondió

La discusión se originó luego de que el abogado Orlando Ladeutt compartiera unos mensajes publicados en septiembre de 2025 entre Miguel Polo Polo y Gisella Rueda, la reciente nombrada secretaria general del Ministerio de Cultura del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Ladeutt cuestionó especialmente la posición actual de Rueda dentro del Gobierno, teniendo en cuenta los fuertes calificativos que utilizó contra Polo Polo durante aquella discusión. En medio de esa publicación apareció María Fernanda Cabal, quien dejó un corto comentario dirigido al representante a la Cámara.

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“Muy malagradecido”, escribió la senadora, refiriéndose directamente a Polo Polo. El excongresista decidió responderle y le pidió no continuar con un tema que, según él, pertenece al pasado.

“Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema”, le contestó Polo Polo.

Pero el mensaje del representante no terminó allí. También defendió su posición frente a Abelardo de la Espriella y aseguró que consideraba al actual presidente como la figura con mayores posibilidades para derrotar a la izquierda. Además, le sugirió a Cabal que cuidara su imagen.

Polo Polo lanzó pulla a Cabal por su aspiración presidencial

Miguel Polo Polo también aprovechó su respuesta para cuestionar a María Fernanda Cabal por su desempeño político durante la carrera presidencial.

El representante afirmó que Abelardo de la Espriella era “el único candidato capaz de derrotar a la izquierda” y lanzó una frase dirigida directamente contra la senadora: “Y a usted no le alcanzó ni para competir”

El congresista cerró el mensaje recordando la relación que tuvo con Cabal y asegurando que sus recientes intervenciones podrían afectar la imagen de la senadora.

“Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”, agregó.

Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas… — POLO POLO (@MiguelPoloP) September 1, 2026

El cruce rápidamente llamó la atención porque ambos políticos han compartido sectores ideológicos similares y, durante varios años, tuvieron una relación política cercana.

La pelea entre Polo Polo y Gisella Rueda que revivió la discusión

En ese momento, Miguel Polo Polo publicó un mensaje en el que destacó el respaldo que, según él, había recibido de Abelardo de la Espriella para defender su curul en la Cámara de Representantes. El congresista aseguró que De la Espriella había defendido su puesto “con uñas y dientes” frente a demandas y denuncias que atribuyó a sectores de izquierda.

Gisella Rueda respondió con dureza y aseguró que ella y el equipo de María Fernanda Cabal habían trabajado intensamente en Corferias para respaldar la llegada de Polo Polo a la Cámara.

La actual secretaria general del Ministerio de Cultura calificó entonces al congresista de “desagradecido”, “oportunista” y “vendido”, en un intercambio que volvió a circular este primero de septiembre.

Orlando Ladeutt retomó esas publicaciones y cuestionó a Rueda por formar parte actualmente del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

A @MiguelPoloP lo llamaste “desagradecido”, “oportunista” y “vendido”, insinuando que Abelardo compraba apoyos. Hoy Abelardo es presidente y tú haces parte de su Gobierno. ¿Entonces? ¿También te compró a ti? Bienvenida al club de los “desagradecidos”. 😉 @gissellaruedaf pic.twitter.com/5jwIg1uJsl — Orlando Ladeutt (@orlandoladeutt) September 1, 2026

Su mensaje fue el detonante para que María Fernanda Cabal volviera a pronunciarse sobre Polo Polo y para que el representante respondiera con una nueva pulla.

Así, una discusión que parecía archivada desde 2025 terminó convirtiéndose nuevamente en un agarrón público entre Polo Polo y Cabal, con viejas diferencias políticas que volvieron a salir a la luz en redes sociales.

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