Por: Noticiero 90 minutos

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El proceso de reconstrucción tras el terremoto que sacudió varias regiones del país entra en una nueva etapa con la puesta en marcha de la fase dos, llamada “Patria Milagro”. Desde la ciudad de Pereira, el presidente Abelardo de la Espriella oficializó esta fase que incluye medidas orientadas a mitigar el impacto económico, habitacional y social que enfrentan las familias damnificadas. Uno de los puntos centrales del anuncio fue la implementación de un paquete de alivios financieros enfocados en los estudiantes de Risaralda, Quindío, Chocó, Caldas y Valle del Cauca, quienes, de acuerdo con la información gubernamental, mantienen obligaciones con el Icetex, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior.

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Siguiendo las declaraciones del mandatario, durante un lapso de tres meses se suspenderá el cobro de cuotas, se congelarán los intereses corrientes y de mora, y no se ejecutarán acciones de cobro contra las familias afectadas. Este alivio representa un respiro para quienes, afectados por la emergencia, deben concentrarse en la reconstrucción de sus hogares y bienestar. “Mientras ustedes hagan un enorme esfuerzo por levantar nuevamente sus hogares, no tendrán la carga ni la preocupación de tener que pagar los créditos con el Icetex”, subrayó De la Espriella en su visita oficial a Pereira.

Junto a los alivios para deudores, el Gobierno dispuso un apoyo económico mensual destinado específicamente a las familias cuyas casas quedaron destruidas o inhabitables luego del sismo. Según lo anunciado, estas recibirán desde el 31 de agosto un auxilio de $1.050.000 durante tres meses, acumulando un total de $3.150.000, monto que, en el caso de propietarios, podría extenderse por tres meses adicionales. La atención de la salud también se encuentra entre las prioridades, debido a los daños en 34 centros asistenciales de Pereira. Sin embargo, se aseguró que la red hospitalaria mantiene su funcionamiento mientras se avanza en las reparaciones.

La respuesta institucional incluye también la operación de siete alojamientos temporales que atienden actualmente a 1.092 personas desplazadas por la tragedia. Allí se han desarrollado jornadas de vacunación y al menos 87 intervenciones especializadas para atender el impacto en la salud mental de la población. Estas acciones buscan garantizar tanto la recuperación física como emocional de quienes lo han perdido todo. Toda la información citada proviene de declaraciones oficiales del presidente Abelardo de la Espriella y reportes gubernamentales publicados en diferentes medios y canales institucionales.

¿Cuáles son los beneficios que ofrece el Icetex para estudiantes afectados por el terremoto?

Entre los beneficios destacados, se encuentran la suspensión del cobro de cuotas durante tres meses, el congelamiento de intereses y la detención de acciones de cobro. Estas medidas están dirigidas a estudiantes de las regiones afectadas que tengan créditos vigentes con el Icetex y buscan aliviar la carga financiera mientras se recuperan de la emergencia.

¿En qué consiste la ayuda económica mensual para familias que perdieron sus viviendas?

La ayuda consiste en un auxilio de $1.050.000 mensuales que los hogares damnificados recibirán durante tres meses, con la posibilidad de extensión para propietarios. El apoyo está dirigido a quienes perdieron sus viviendas o estas fueron declaradas inhabitables, y hace parte de las medidas adoptadas por el Gobierno durante la etapa de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.